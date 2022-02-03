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Президент Туреччини Ердоган прибув до України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні із робочим візитом прибув до України. Планується, що він підпише угоду щодо вільної торгівлі та обговорить напружену ситуацію на кордоні з Україною через скупчення російських військ.

Четвер, 3 лютого 2022, 13:24
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Про це повідомляє Офіс Президента Турецької Республіки в Twitter.

Реджепа Таїпа Ердогана та його дружину пані Еміне зустрічали в аеропорту традиційно з хлібом та сіллю. Візит політика став частиною дипломатичного тижня, коли до України через агресивні дії з боку Росії прибули представники Польщі, Великої Британії та Нідерландів.

Фото: Twitter / T.C. Cumhurbaşkanlığı

Під час візиту планується провести ювілейне десяте засідання Стратегічної ради — двостороннього органу, який очолюють президенти. Також Україна має намір підписати угоду про зону вільної торгівлі (ВТС) із Туреччиною. Перемовини щодо ВТС тривали вже кілька років, очікувалося, що її підпишуть ще у 2018. Після набуття чинності угода про вільну торгівлю значно посилить торговельні зв’язки між державами та сприятиме встановленню нових ділових зв’язків.

“Я сподіваюся, що зустрічі приведуть до сприятливих результатів як країн, так і регіону”, — написав у Twitter Ердоган. 

Зокрема Туреччина неодноразово заявляла, що готова “зіграти будь-яку роль для зниження напруженості між Росією та Україною”. Президент Ердоган кілька разів пропонував виступити у перемовинах як посередник у питанні деескалації напруженості. Його адміністрація заявляла, що підтримує бажання та готовність України захищати територіальну цілісність й готова сприяти врегулюванню конфлікту.

Фото: Twitter / T.C. Cumhurbaşkanlığı

Фото: Twitter / T.C. Cumhurbaşkanlığı

  • Нагадаємо, що Туреччина заявила, що не планує змінювати угоди щодо постачання Україні зброї. За словами глави Управління зв’язків із громадськістю адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна, продаж ударних безпілотників Bayraktar не пов’язаний із напругою на українсько-російському кордоні з грудня 2021 року.
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