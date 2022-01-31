Про це повідомив голова Міністерств закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня.
Міністр зазначив, що протягом січня-лютого Україну чекає “парад візитів”. За його словами, насамперед для того, щоб в Україні постійно перебували іноземні топпосадовці, зокрема, аби знизити можливість військової ескалації. Для цього голова МЗС у кінці 2021 року скликав усіх партнерів здійснити візити до України.
“На цьому тижні ми будемо приймати в Україні президента Туреччини, тому ви бачите, яким насиченим зараз є міжнародний порядок денний президента України, прем’єр-міністра, мене. Ми всі постійно працюємо з нашими партнерами, щоб стримати Росію. Ніхто не знає, що в голові у Володимир Путіна, але я точно знаю, що з такою присутністю в Україні іноземних топпосадовців ризики військової ескалації знижуються”, – підсумував Кулеба.
Ердоган приїде до України у межах планового візиту в рамках Стратегічної ради Україна-Туреччина. Також днями до Києва прибудуть прем’єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів та голова МЗС Греції. Наступного тижня очікуються робочі зустрічі голів дипломатичних відомств кількох центральноєвропейських країн, а також Німеччини та Франції як країн-посередниць у “нормандському форматі”.
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