Протягом цього тижня Україну відвідає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Вперше про робочу зустріч, яка пройде у лютому, заявляли 20 січня.

Про це повідомив голова Міністерств закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня.

Міністр зазначив, що протягом січня-лютого Україну чекає “парад візитів”. За його словами, насамперед для того, щоб в Україні постійно перебували іноземні топпосадовці, зокрема, аби знизити можливість військової ескалації. Для цього голова МЗС у кінці 2021 року скликав усіх партнерів здійснити візити до України.

“На цьому тижні ми будемо приймати в Україні президента Туреччини, тому ви бачите, яким насиченим зараз є міжнародний порядок денний президента України, прем’єр-міністра, мене. Ми всі постійно працюємо з нашими партнерами, щоб стримати Росію. Ніхто не знає, що в голові у Володимир Путіна, але я точно знаю, що з такою присутністю в Україні іноземних топпосадовців ризики військової ескалації знижуються”, – підсумував Кулеба.

Ердоган приїде до України у межах планового візиту в рамках Стратегічної ради Україна-Туреччина. Також днями до Києва прибудуть прем’єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів та голова МЗС Греції. Наступного тижня очікуються робочі зустрічі голів дипломатичних відомств кількох центральноєвропейських країн, а також Німеччини та Франції як країн-посередниць у “нормандському форматі”.