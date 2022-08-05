Про це повідомляє кремлівська агенція “РБК” з посиланням на віцепрем’єра РФ Олександра Новака.
“Обговорювалися постачання газу до Турецької Республіки, який у досить великому обсязі поставляється – 26 млрд куб. м щорічно. У процесі переговорів президенти домовилися про те, що ми починаємо частково постачання газу та оплату в рублях”, — сказав віцепрем’єр РФ.
Новак назвав це новим етапом та можливістю, зокрема і для розвитку грошово-фінансових відносин двох країн.
Під час переговорів Путін та Ердоган також обговорили будівництво атомної електростанції “Аккую”, обговоривши термін для запуску проєкту, а також функціонування газопроводу “Турецький потік”.
Путін, своєю чергою, вказав на зростання ролі “Турецького потоку”, який став “однією з найважливіших артерій постачання Європи російським газом”.
“Думаю, європейські партнери повинні бути вдячні Туреччині за те, що вона забезпечує безперебійний транзит нашого газу на європейський ринок”, — сказав Путін.
- Зауважимо, що європейські країни на шляху до досягнення цільового показника заповнення газосховищ до початку цієї зими, водночас вартість поповнення запасів становитиме понад 50 мільярдів євро, що в 10 разів більша, ніж середній історичний показник заповнення резервуарів на зиму.
- Нагадаємо, російський “Газпром” з травня спалює газ. Полум’я вирує за російським кордоном тижнями та його можна побачити навіть із Фінляндії.
- 30 липня російський газовий монополіст “Газпром” повідомив про припинення транзиту блакитного палива до Латвії. Водночас напередодні стало відомо, що один з латвійських операторів газопостачання відновив імпорт газу з РФ.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччині потрібно бути готовою до нестабільного газопостачання з РФ. За його словами, Берлін очікує, що постачання газу з РФ “більше не виконуватиметься” так, як прописано у контракті.