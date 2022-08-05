Росія та Туреччина домовилися про поступовий перехід на розрахунки в національних валютах. На першому етапі частина постачання оплачуватиметься у російських рублях.

Про це повідомляє кремлівська агенція “РБК” з посиланням на віцепрем’єра РФ Олександра Новака.

“Обговорювалися постачання газу до Турецької Республіки, який у досить великому обсязі поставляється – 26 млрд куб. м щорічно. У процесі переговорів президенти домовилися про те, що ми починаємо частково постачання газу та оплату в рублях”, — сказав віцепрем’єр РФ.

Новак назвав це новим етапом та можливістю, зокрема і для розвитку грошово-фінансових відносин двох країн.

Під час переговорів Путін та Ердоган також обговорили будівництво атомної електростанції “Аккую”, обговоривши термін для запуску проєкту, а також функціонування газопроводу “Турецький потік”.

Путін, своєю чергою, вказав на зростання ролі “Турецького потоку”, який став “однією з найважливіших артерій постачання Європи російським газом”.