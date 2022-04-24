Президент Туреччини заявив про необхідність організувати евакуацію цивільних з Маріуполя

Про це інформує американський телеканал CNN.

24 квітня під час телефонної розмови з президентом Зеленським Ердоган наголосив, що “потрібно організувати евакуацію поранених та цивільних з Маріуполя, де ситуація з кожним днем ​​стає все сумнішою”.

Водночас Зеленський повідомив у Twitter, що напередодні розмови Ердогана з Путіним він наголосив турецькому лідеру на необхідності негайної евакуації населення з Маріуполя, зокрема із заводу “Азовсталь”, а також негайного обміну заблокованими військовими.

(1/2) Had an important phone conversation with President @RTErdogan. On the eve of his talks with Putin, I stressed the need for immediate evacuation of civilians from Mariupol, including Azovstal, and immediate exchange of blocked troops. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022

У CNN зазначають, що зауваження лідерів двох країн перегукуються із закликом Міжнародного комітету Червоного Хреста надати “негайний і безперешкодний гуманітарний доступ” до Маріуполя, щоб могла відбутися добровільна евакуація населення.

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Раніше Туреччина запропонувала евакуювати людей, які перебувають у заблокованому місті, на човнах. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив журналістам на початку квітня, що країна може “надати підтримку суднам”.

24 квітня Ердоган підтвердив “готовність Туреччини надати будь-яку допомогу, необхідну в переговорному процесі” між Україною та РФ, стверджуючи, що він позитивно ставиться до питання гарантій.