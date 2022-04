Президент Туреччини заявив про необхідність організувати евакуацію цивільних з Маріуполя

Про це інформує американський телеканал CNN.

24 квітня під час телефонної розмови з президентом Зеленським Ердоган наголосив, що “потрібно організувати евакуацію поранених та цивільних з Маріуполя, де ситуація з кожним днем ​​стає все сумнішою”.

Водночас Зеленський повідомив у Twitter, що напередодні розмови Ердогана з Путіним він наголосив турецькому лідеру на необхідності негайної евакуації населення з Маріуполя, зокрема із заводу “Азовсталь”, а також негайного обміну заблокованими військовими.

(1/2) Had an important phone conversation with President @RTErdogan. On the eve of his talks with Putin, I stressed the need for immediate evacuation of civilians from Mariupol, including Azovstal, and immediate exchange of blocked troops.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022