Президент Туреччини заявив про необхідність організувати евакуацію цивільних з Маріуполя

Про це інформує американський телеканал CNN.
24 квітня під час телефонної розмови з президентом Зеленським Ердоган наголосив, що “потрібно організувати евакуацію поранених та цивільних з Маріуполя, де ситуація з кожним днем стає все сумнішою”.
Водночас Зеленський повідомив у Twitter, що напередодні розмови Ердогана з Путіним він наголосив турецькому лідеру на необхідності негайної евакуації населення з Маріуполя, зокрема із заводу “Азовсталь”, а також негайного обміну заблокованими військовими.
(1/2) Had an important phone conversation with President @RTErdogan. On the eve of his talks with Putin, I stressed the need for immediate evacuation of civilians from Mariupol, including Azovstal, and immediate exchange of blocked troops.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022
У CNN зазначають, що зауваження лідерів двох країн перегукуються із закликом Міжнародного комітету Червоного Хреста надати “негайний і безперешкодний гуманітарний доступ” до Маріуполя, щоб могла відбутися добровільна евакуація населення.
Раніше Туреччина запропонувала евакуювати людей, які перебувають у заблокованому місті, на човнах. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив журналістам на початку квітня, що країна може “надати підтримку суднам”.
24 квітня Ердоган підтвердив “готовність Туреччини надати будь-яку допомогу, необхідну в переговорному процесі” між Україною та РФ, стверджуючи, що він позитивно ставиться до питання гарантій.
- Нагадаємо, 2 квітня Туреччина оголосила про готовність надати кораблі для евакуації цивільного населення та поранених із Маріуполя, який від початку березня у блокаді російських військ.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував Кремлю спеціальні переговори. Водночас російські військові без зупинки атакують завод “Азовсталь”, де переховуються українські захисники та мирні жителі.
- Раніше українські захисники полку “Азов” опублікували відео з підвалів заводу “Азовсталь”. Тут від російських обстрілів вже майже два місяці переховуються сотні мирних жителів Маріуполя.
- Водночас за даними розвідки Великої Британії, попри заяви Росії щодо захоплення Маріуполя, у місті тривають запеклі бої, що заважає російським окупантам здійснити швидкий наступ на Донбасі.