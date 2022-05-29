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Президент Туреччини заявив, що переговори зі Швецією та Фінляндією щодо НАТО не відбулися «на бажаному рівні»

29 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що минулого тижня переговори зі Швецією та Фінляндією щодо членства в НАТО не відбулися "на бажаному рівні".

Неділя, 29 травня 2022, 18:32
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Про це інформує американський телеканал CNN.

“На жаль, переговори нашої делегації з Фінляндією та Швецією були не на бажаному рівні”, – зазначив Ердоган, розмовляючи з журналістами у своєму літаку після поїздки до Азербайджану.

Раніше прессекретар Ердогана Ібрагім Калін, після зустрічі з делегаціями Швеції та Фінляндії, заявив, що Туреччина “не знаходиться під тиском часу, щоб розв’язати це питання до саміту”.

Він наголосив, що у країні сповнені рішучості просувати процес, водночас зауважив на необхідності узгодити усі питання, котрі стосуються безпеки Туреччини.

Фінляндія та Швеція  офіційно подали заявку на вступ до  НАТО на початку травня через  вторгнення РФ в Україну. Це рішення є невдачею для Москви, оскільки війна в Україні спровокувала розширення альянсу, котрого так намагалась уникнути РФ.

Однак для вступу нових держав потрібен консенсус серед існуючих членів.

Туреччина, яка приєдналася до альянсу через три роки після його створення в 1949 році та має другу за чисельністю армію, заявила, що не підтримає заявки країн, якщо її вимоги не будуть виконані.

Раніше Ердоган обґрунтував свою позицію тим, що нібито вищезазначені держави є прихистком для терористичних організацій. Турецький лідер зауважив, що контакти Фінляндії та Швеції з Робітничою партією Курдистану несумісні з діяльністю в Альянсі.

  • Нагадаємо, Ердоган заявляв, що делегаціям Фінляндії та Швеції не варто приїжджати до Туреччини.
  • Також він повідомив, що Туреччина скаже «ні» вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.
  • Зокрема, соратник Ердогана заявляв, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО може продовжити війну в Україні.
  • Проте Столтенберг повідомляв, що Туреччина не блокуватиме вступ Швеції та Фінляндії в НАТО.
Теги: заявка до НАТО, НАТО, переговори, Реджеп Таїп Ердоган, Туреччина, Фінляндія, Швеція

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