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Президент Туреччини закликав Путіна дати «ще один шанс переговорам з Україною»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент РФ Володимир Путін поговорили телефоном, водночас турецький лідер закликав господаря Кремля "дати переговорам ще один шанс для припинення конфлікту".

Четвер, 29 вересня 2022, 23:53
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Про це інформує CNN.

Ердоган зазначив, що з метою деескалації напруженості “від Москви очікуються кроки — особливо щодо приєднання різних українських територій до Росії — у спробі полегшити цей процес”.

Водночас у заяві Туреччини не критикується приєднання чотирьох українських областей до РФ, яке, як очікується, буде офіційно оформлене в п’ятницю в Москві. Західні уряди відкидають цей процес як “обман”.

В інтерв’ю в середу Ердоган зазначив, що “Зеленський хоче нашої підтримки щодо цих чотирьох регіонів, і він хоче, щоб ми зустрілися з Путіним і обговорили це питання. Подивимося, що станеться”.

У Кремлі повідомили, що Путін поінформував президента Туреччини про “результати референдумів щодо Донецької та Луганської народних республік, Херсонської та Запорізької областей щодо входження до РФ”.

За словами Кремля, “було наголошено, що голосування пройшло прозоро, у повній відповідності до норм і принципів міжнародного права”.

Ця характеристика прямо контрастує з міжнародним протестом, викликаним референдумами, які офіційні особи НАТО, ЄС і США відкинули як нелегітимні.

Раніше речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що Анкара не визнаватиме результати псевдореферендумів, які РФ провела на тимчасово окупованих територіях України.

Теги: заклик до переговорів, Реджеп Таїп Ердоган, російсько-українська війна, Туреччина

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