Президент Туреччини закликав Путіна дати «ще один шанс переговорам з Україною»

Про це інформує CNN.
Ердоган зазначив, що з метою деескалації напруженості “від Москви очікуються кроки — особливо щодо приєднання різних українських територій до Росії — у спробі полегшити цей процес”.
Водночас у заяві Туреччини не критикується приєднання чотирьох українських областей до РФ, яке, як очікується, буде офіційно оформлене в п’ятницю в Москві. Західні уряди відкидають цей процес як “обман”.
В інтерв’ю в середу Ердоган зазначив, що “Зеленський хоче нашої підтримки щодо цих чотирьох регіонів, і він хоче, щоб ми зустрілися з Путіним і обговорили це питання. Подивимося, що станеться”.
У Кремлі повідомили, що Путін поінформував президента Туреччини про “результати референдумів щодо Донецької та Луганської народних республік, Херсонської та Запорізької областей щодо входження до РФ”.
За словами Кремля, “було наголошено, що голосування пройшло прозоро, у повній відповідності до норм і принципів міжнародного права”.
Ця характеристика прямо контрастує з міжнародним протестом, викликаним референдумами, які офіційні особи НАТО, ЄС і США відкинули як нелегітимні.
Раніше речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що Анкара не визнаватиме результати псевдореферендумів, які РФ провела на тимчасово окупованих територіях України.
- Речник президента Туреччини Ібрагім Калин розповів деталі обміну захисників Маріуполя. За його словами, вони тривали декілька місяців і у списку командирів, яких потрібно звільнити, спершу було 15 імен, однак він скоротився до 5.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. За його словами, такий обмін – це крок до завершення повномасштабної війни.
- У Туреччині заявили про бажання збільшити імпорт зрідженого газу з США. Закупівлі мають бути на вигідніших умовах.
- США та Європейський Союз і надалі тиснуть на Туреччину, аби боротися з ухиленням від санкцій проти РФ, непокоячись, що банківський сектор держави підтримує незаконне фінансування.