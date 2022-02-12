Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов заявив про намір піти у відставку. Владу він хоче передати "молодим керівникам".

Про це повідомляє Reuters.

Про ініціативу лідера Туркменістану стало відомо під на позачерговому засіданні верхньої палати парламенту.

“Я підтримую думку, що дорогу до державного управління на новому етапі розвитку нашої країни треба дати молодим керівникам, вихованим в духовному середовищі й відповідно до високих вимог сучасності”, – сказав Бердимухамедов.

Дострокові вибори президента, як пояснили у ЦВК, наразі заплановані на 12 березня.

Зазначимо, Гурбангули Бердимухамедов обійняв пост президента Туркменістану 15 років тому – у 2007-му. На сесії парламенту президент зазначив, що був обраний рівно 15 років тому. Він відомий своїми діями та указами. Зокрема, він написав реп про свого коня, заборонив згадувати коронавірус та грав у баскетбол на велосипеді.