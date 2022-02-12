Про це повідомляє Reuters.
Про ініціативу лідера Туркменістану стало відомо під на позачерговому засіданні верхньої палати парламенту.
“Я підтримую думку, що дорогу до державного управління на новому етапі розвитку нашої країни треба дати молодим керівникам, вихованим в духовному середовищі й відповідно до високих вимог сучасності”, – сказав Бердимухамедов.
Дострокові вибори президента, як пояснили у ЦВК, наразі заплановані на 12 березня.
Зазначимо, Гурбангули Бердимухамедов обійняв пост президента Туркменістану 15 років тому – у 2007-му. На сесії парламенту президент зазначив, що був обраний рівно 15 років тому. Він відомий своїми діями та указами. Зокрема, він написав реп про свого коня, заборонив згадувати коронавірус та грав у баскетбол на велосипеді.
- Нагадаємо, Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов написав нову книгу — “Туркменський алабай”. За нею вже написали пісню, а презентації книги тривають декілька днів поспіль.
- Лідери опозиційних сил “Європейська Солідарність” та “Голос” зустрілися з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком з вимогою негайно скликати позачергове засідання парламенту через загрозу широкомасштабного російського вторгнення.
- Також столиця Туркменістану – Ашхабад визнана найдорожчим містом у світі для іноземних робітників.