Про це він розповів у своєму першому з початку повномасштабного вторгнення інтерв’ю британській газеті The Times.
Політично це дуже важливо і потрібно для нашої країни.
“Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення мети нам потрібно: а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах”, – пояснив міністр.
Раніше віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів тимчасово окупованих населених пунктів у Запорізькій та Херсонській областях терміново евакуюватись, щоб ЗСУ було простіше проводити контрнаступ.
Також перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері телемарафону порадив мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонщини виїхати з регіону або готуватися до бойових дій, зокрема шукати укриття та продукти через майбутній контрнаступ Збройних Сил України.
- Нагадаємо, Херсонщину окупували з першого дня повномасштабного вторгнення. Рішуче, безпрецедентно й по-варварськи. Росія всі 4 місяці безрезультатно намагається створити картинку ідеального життя у штучно створеному “російському” Херсоні. Проте патріотизм й любов до країни в українців – незламний
- Солдати російської армії налякані втратами керівного та рядового складу у війні проти України, тому військові РФ намагаються евакуюватися із Херсонської області. Для цього вони лягають в окопи та чекають “легких поранень”.