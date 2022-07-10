Україна накопичує мільйонну бойову силу, оснащену західною зброєю, щоб повернути свою південну територію від РФ. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський наказав українським військовим повернути окуповані прибережні території, які є життєво важливими для економіки країни.

Про це він розповів у своєму першому з початку повномасштабного вторгнення інтерв’ю британській газеті The Times.

Політично це дуже важливо і потрібно для нашої країни.

“Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення мети нам потрібно: а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах”, – пояснив міністр.

Раніше віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів тимчасово окупованих населених пунктів у Запорізькій та Херсонській областях терміново евакуюватись, щоб ЗСУ було простіше проводити контрнаступ.

Також перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері телемарафону порадив мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонщини виїхати з регіону або готуватися до бойових дій, зокрема шукати укриття та продукти через майбутній контрнаступ Збройних Сил України.