Про це він розповів у своєму першому з початку повномасштабного вторгнення інтерв’ю британській газеті The Times.

Політично це дуже важливо і потрібно для нашої країни.

“Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення мети нам потрібно: а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах”, – пояснив міністр.

Раніше віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів тимчасово окупованих населених пунктів у Запорізькій та Херсонській областях терміново евакуюватись, щоб ЗСУ було простіше проводити контрнаступ.

Також перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері телемарафону порадив мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонщини виїхати з регіону або готуватися до бойових дій, зокрема шукати укриття та продукти через майбутній контрнаступ Збройних Сил України.

 