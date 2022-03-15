Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які встановлюють кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією (колабораціонізм).

Про це повідомив заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко в етері телемарафону UAразом.

Йдеться про законопроєкти № 5143 та № 5144, які були ухвалені ВРУ за основу та в цілому 3 березня 2022 року.

“Закон про колабораціонізм підписаний вже президентом, за моєю інформацією, буде опублікований”, – наголосив Корнієнко.

Згідно з законом № 5143 в Україні дозволять ліквідовувати політичні сили, уповноважені особи яких були засуджені за колабораціонізм. Таке нововведення також стосується юридичних осіб.

Окрім цього, засудженим за колабораціонізм заборонено бути:

членами виборчих комісій

офіційними спостерігачами

представниками кандидата на пост президента України у ЦВК

довіреними особами кандидата на пост президента України

кандидатами на місцевих виборах

Другий підписаний закон № 5144 доповнює статтю 111-1 КК України “Колабораційна діяльність”. Доповненням передбачається кримінальна відповідальність за співпрацю з державою-агресором Росією, її окупаційною адміністрацією або її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах

За порушення закону передбачено покарання у вигляді ув’язнення терміном на 15 років. Окрім цього передбачається обмеження доступу до зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування.