У липні цього року Президент України Володимир Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомив в інтерв’ю BNS посол України в Литві Петро Бешта.

“Ми це плануємо. Перше, що нам потрібно — це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Ми сподіваємося отримати його і сподіваємося на кардинальну зміну ситуації, пов’язану з війною в Україні”, — зазначив дипломат, відповідаючи на запитання, чи буде Зеленський на зустрічі.

BNS нагадало, що з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Зеленський відвідав США, Велику Британію, Францію та Брюссель.

Ці візити були радше винятками, оскільки Зеленський має залишатися в Києві, вважає Петро Бешта.

Він також додав, що на саміті у Вільнюсі очікують дуже чіткого формулювання на зустрічі, що, як тільки закінчиться війна, Україна стане членом НАТО.