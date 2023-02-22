Про це повідомив в інтерв’ю BNS посол України в Литві Петро Бешта.
“Ми це плануємо. Перше, що нам потрібно — це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Ми сподіваємося отримати його і сподіваємося на кардинальну зміну ситуації, пов’язану з війною в Україні”, — зазначив дипломат, відповідаючи на запитання, чи буде Зеленський на зустрічі.
BNS нагадало, що з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Зеленський відвідав США, Велику Британію, Францію та Брюссель.
Ці візити були радше винятками, оскільки Зеленський має залишатися в Києві, вважає Петро Бешта.
Він також додав, що на саміті у Вільнюсі очікують дуже чіткого формулювання на зустрічі, що, як тільки закінчиться війна, Україна стане членом НАТО.
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- Генеральний секретар США Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути рішення про зупинення дії ядерного договору зі США. Він заперечив слова президента РФ Володимира Путіна щодо того, що Росія нібито не починала війну.