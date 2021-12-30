Про це йдеться на сайті глави держави.
Згідно з указом, наступні призови українців на строкову військову службу відбудуться з квітня до червня та з жовтня до грудня. Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи мають розпочати на місяць раніше зазначених дат.
“Варто зазначити, що призвані військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання бойових завдань в зоні проведення Операції об’єднаних сил”, – йдеться у повідомленні.
Не підлягатимуть призову студенти денної форми навчання закладів загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти.
Відстрочка від призову надається українцям, які проходять військовий вишкіл за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.
Питання про призов або звільнення від нього розглядають районні чи міські призовні комісії.
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