Президент Володимир Зеленський утворив Національну раду з відновлення України від наслідків війни. Раду очолили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та керівник ОП Андрій Єрмак.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави №266/2022 від 21 квітня, пише “Новинарня”.

“Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Національну раду з відновлення України від наслідків війни.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Національну раду з відновлення України від наслідків війни;

посадовий склад Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

3. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк визначити орган, що здійснюватиме інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування”, – зазначено у документі.

Зазначена рада утворюється у складі двох співголів Ради, секретаря та інших членів, які працюють на громадських засадах.

Співголовами ради є прем’єр-міністр України, наразі – Денис Шмигаль та керівник офісу президента України – Андрій Єрмак.

Посадовий склад ради затверджує президент України.

Основними завданнями ради названо:

розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, який, зокрема, передбачатиме відновлення і розбудову транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла, інфраструктури енергетики, зв’язку, військової інфраструктури й військово-промислового комплексу, структурну модернізацію та перезапуск економіки, заходи з подолання безробіття, підтримки сімей з дітьми, вразливих верств населення, осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни, відновлення та збереження об’єктів культурної спадщини;

визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, прийняття та реалізація яких є необхідними у воєнний і післявоєнний періоди;

підготовка стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди.

Посадовий склад

Національної ради з відновлення України від наслідків війни

Прем’єр-міністр України, співголова Ради

Керівник Офісу Президента України, співголова Ради

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар Ради (за згодою)

Заступники Керівника Офісу Президента України

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр оборони України

Міністр закордонних справ України

Міністр розвитку громад та територій України

Міністр фінансів України

Міністр інфраструктури України

Міністр соціальної політики України

Міністр енергетики України

Міністр юстиції України

Міністр освіти і науки України

Міністр у справах ветеранів України

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України

Міністр охорони здоров’я України

Міністр аграрної політики та продовольства України

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

Міністр молоді та спорту України

Міністр Кабінету Міністрів України

Міністр культури та інформаційної політики України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Голова Національного банку України (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації (за згодою).

Так, до складу Національної ради з відновлення України від наслідків війни увійшли всі міністри, заступники керівника офісу президента, секретар Ради національної безпеки і оборониґ. голови парламентських комітетів.