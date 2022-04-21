Про це йдеться у відповідному указі глави держави №266/2022 від 21 квітня, пише “Новинарня”.
“Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1. Утворити Національну раду з відновлення України від наслідків війни.
2. Затвердити такі, що додаються:
Положення про Національну раду з відновлення України від наслідків війни;
посадовий склад Національної ради з відновлення України від наслідків війни.
3. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк визначити орган, що здійснюватиме інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Національної ради з відновлення України від наслідків війни.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування”, – зазначено у документі.
Зазначена рада утворюється у складі двох співголів Ради, секретаря та інших членів, які працюють на громадських засадах.
Співголовами ради є прем’єр-міністр України, наразі – Денис Шмигаль та керівник офісу президента України – Андрій Єрмак.
Посадовий склад ради затверджує президент України.
Основними завданнями ради названо:
- розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, який, зокрема, передбачатиме відновлення і розбудову транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла, інфраструктури енергетики, зв’язку, військової інфраструктури й військово-промислового комплексу, структурну модернізацію та перезапуск економіки, заходи з подолання безробіття, підтримки сімей з дітьми, вразливих верств населення, осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни, відновлення та збереження об’єктів культурної спадщини;
- визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, прийняття та реалізація яких є необхідними у воєнний і післявоєнний періоди;
- підготовка стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди.
Посадовий склад
Національної ради з відновлення України від наслідків війни
- Прем’єр-міністр України, співголова Ради
- Керівник Офісу Президента України, співголова Ради
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар Ради (за згодою)
- Заступники Керівника Офісу Президента України
- Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України
- Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
- Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
- Віце-прем’єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України
- Міністр внутрішніх справ України
- Міністр оборони України
- Міністр закордонних справ України
- Міністр розвитку громад та територій України
- Міністр фінансів України
- Міністр інфраструктури України
- Міністр соціальної політики України
- Міністр енергетики України
- Міністр юстиції України
- Міністр освіти і науки України
- Міністр у справах ветеранів України
- Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України
- Міністр охорони здоров’я України
- Міністр аграрної політики та продовольства України
- Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України
- Міністр молоді та спорту України
- Міністр Кабінету Міністрів України
- Міністр культури та інформаційної політики України
- Секретар Ради національної безпеки і оборони України
- Голова Національного банку України (за згодою)
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (за згодою)
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (за згодою)
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики (за згодою)
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики (за згодою)
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (за згодою)
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (за згодою)
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування (за згодою)
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки (за згодою)
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (за згодою)
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (за згодою)
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (за згодою)
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою)
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури (за згодою)
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації (за згодою).
Так, до складу Національної ради з відновлення України від наслідків війни увійшли всі міністри, заступники керівника офісу президента, секретар Ради національної безпеки і оборониґ. голови парламентських комітетів.
- Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України на 35% у 2022 році. Водночас інші точні виміри збитків назвати неможливо через надто нестабільну ситуацію.
- На тлі повномасштабного російського вторгнення пошкоджено близько 30% інфраструктури України. На її відновлення знадобиться щонайменше два роки.
- Раніше український бізнесмен Рінат Ахметов певен, що Україна отримає від РФ репарацію у повному обсязі після закінчення війни. Насамперед його група SCM подасть позови проти РФ щодо відшкодування збитків, завданих військовою агресією.
- Також Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що у поточному, 2022 році, українська економіка скоротиться на одну п’яту частину через війну.