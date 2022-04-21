Про це йдеться у відповідному указі глави держави №266/2022 від 21 квітня, пише “Новинарня”.

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1. Утворити Національну раду з відновлення України від наслідків війни.
2. Затвердити такі, що додаються:
Положення про Національну раду з відновлення України від наслідків війни;
посадовий склад Національної ради з відновлення України від наслідків війни.
3. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк визначити орган, що здійснюватиме інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Національної ради з відновлення України від наслідків війни.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування”, – зазначено у документі.

Зазначена рада утворюється у складі двох співголів Ради, секретаря та інших членів, які працюють на громадських засадах.

Співголовами ради є прем’єр-міністр України, наразі – Денис Шмигаль та керівник офісу президента України – Андрій Єрмак.

Посадовий склад ради затверджує президент України.

Основними завданнями ради названо:

  • розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, який, зокрема, передбачатиме відновлення і розбудову транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла, інфраструктури енергетики, зв’язку, військової інфраструктури й військово-промислового комплексу, структурну модернізацію та перезапуск економіки, заходи з подолання безробіття, підтримки сімей з дітьми, вразливих верств населення, осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни, відновлення та збереження об’єктів культурної спадщини;
  • визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, прийняття та реалізація яких є необхідними у воєнний і післявоєнний періоди;
  • підготовка стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди.

Посадовий склад
Національної ради з відновлення України від наслідків війни

  • Прем’єр-міністр України, співголова Ради
  • Керівник Офісу Президента України, співголова Ради
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар Ради (за згодою)
  • Заступники Керівника Офісу Президента України
  • Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України
  • Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
  • Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
  • Віце-прем’єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України
  • Міністр внутрішніх справ України
  • Міністр оборони України
  • Міністр закордонних справ України
  • Міністр розвитку громад та територій України
  • Міністр фінансів України
  • Міністр інфраструктури України
  • Міністр соціальної політики України
  • Міністр енергетики України
  • Міністр юстиції України
  • Міністр освіти і науки України
  • Міністр у справах ветеранів України
  • Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України
  • Міністр охорони здоров’я України
  • Міністр аграрної політики та продовольства України
  • Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України
  • Міністр молоді та спорту України
  • Міністр Кабінету Міністрів України
  • Міністр культури та інформаційної політики України
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України
  • Голова Національного банку України (за згодою)
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (за згодою)
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (за згодою)
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики (за згодою)
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики (за згодою)
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (за згодою)
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (за згодою)
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування (за згодою)
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки (за згодою)
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (за згодою)
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (за згодою)
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (за згодою)
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою)
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури (за згодою)
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації (за згодою).

Так, до складу Національної ради з відновлення України від наслідків війни увійшли всі міністри, заступники керівника офісу президента, секретар Ради національної безпеки і оборониґ. голови парламентських комітетів.