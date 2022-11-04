Президент України Володимир Зеленський покликався на низку законів, які обмежують учасників та здобувачів ліцензій.

Про це йдеться на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

У відповіді йдеться, що 7 жовтня у законодавстві набули чинності певні зміни: “З метою недопущення культурного та інформаційного впливу держави-агресора Державний комітет телебачення і радіомовлення України припинив видачу та зупинив дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора”, — зазначив Зеленський.

Водночас за його словами, в Україні вже створили перелік російських пропагандистів, лідерів думок та артистів, які генерують наративи російської пропаганди. Зазначається, що частина з них вже перебуває під санкціями.

Зокрема, митцям та артистам, що перебувають у списку осіб, які загрожують національній безпеці, заборонені в’їзд та ліцензування.

Зеленський скерував петицію на доопрацювання прем’єр-міністру Дмитру Шмигалю.