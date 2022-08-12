Сьогодні, 12 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про продовження воєнного стану та мобілізації.

Про це повідомив народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.

Зеленський зареєстрував 12 серпня у Верховній Раді два законопроєкти. Першим пропонується затвердження Указу Президента України “Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні”, законопроєкт №7664 від 12.08.2022. Другим №7665 щодо продовження терміну проведення загальної мобілізації.

Наразі текстів проєктів немає.

Як додав Железняк, його мають розглянути “найближчими днями”. Нардеп припустив, що продовжити воєнний стан можуть ще на 90 днів.