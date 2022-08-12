Про це повідомив народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.
Зеленський зареєстрував 12 серпня у Верховній Раді два законопроєкти. Першим пропонується затвердження Указу Президента України “Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні”, законопроєкт №7664 від 12.08.2022. Другим №7665 щодо продовження терміну проведення загальної мобілізації.
Наразі текстів проєктів немає.
Як додав Железняк, його мають розглянути “найближчими днями”. Нардеп припустив, що продовжити воєнний стан можуть ще на 90 днів.
“Що я говорив — Президент вніс до Парламенту продовження воєнного стану та мобілізації. Розгляд в найближчі дні. Говорять продовження на 90 днів, але треба дочекатися офіційного документа”, — написав Железняк.
- Верховна Рада ухвалила законопроєкти щодо продовження терміну дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації. Загальний термін діятиме ще 90 днів, тобто до 23 серпня.
- У разі продовження воєнного стану в Україні, головнокомандувач ЗСУ з 1 жовтня 2022 року має забезпечити взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних згідно з переліком спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінок братимуть на військовий облік.