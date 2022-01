Про це повідомила ведуча та головний міжнародний кореспондент CNN Крістіан Анампур у Twitter.

Крістіан Анампур процитувала слова сенатора Кріс Мерфі, який днями повернувся з Києва у складі американської делегації.

Senator @ChrisMurphyCT rejects criticism of President Biden’s comments on Ukraine yesterday: “I think it’s refreshing the way he talks about his honest opinions.” He adds, “Right now it seems as if the Europeans don’t take this threat as seriously as the United States does.” pic.twitter.com/nf0bu2xwKn

Сенатор – демократ прокоментував слова Володимира Зеленського після повідомлення у Twitter, в якому той розкритикував американського президента Джо Байдена.

We want to remind the great powers that there are no minor incursions and small nations. Just as there are no minor casualties and little grief from the loss of loved ones. I say this as the President of a great power 🇺🇦

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2022