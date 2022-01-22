Американський сенатор-демократ Кріс Мерфі в ефірі телеканалу CNN порадив Володимиру Зеленському більше приділяти уваги захисту України, аніж боротися у Твіттері з американськими лідерами.

Про це повідомила ведуча та головний міжнародний кореспондент CNN Крістіан Анампур у Twitter.

Крістіан Анампур процитувала слова сенатора Кріс Мерфі, який днями повернувся з Києва у складі американської делегації.

“Мене хвилює, що президент Зеленський іноді здається більше зацікавлений у боротьбі у Твіттері з американськими лідерами, ніж у забезпеченні захисту своєї країни”,- сказав Кріс Мерфі.

Senator @ChrisMurphyCT rejects criticism of President Biden’s comments on Ukraine yesterday: “I think it’s refreshing the way he talks about his honest opinions.” He adds, “Right now it seems as if the Europeans don’t take this threat as seriously as the United States does.” pic.twitter.com/nf0bu2xwKn — Christiane Amanpour (@amanpour) January 20, 2022

Сенатор – демократ прокоментував слова Володимира Зеленського після повідомлення у Twitter, в якому той розкритикував американського президента Джо Байдена.

“Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як Президент великої держави”, – написав Зеленський.