Про це повідомила ведуча та головний міжнародний кореспондент CNN Крістіан Анампур у Twitter.
Крістіан Анампур процитувала слова сенатора Кріс Мерфі, який днями повернувся з Києва у складі американської делегації.
“Мене хвилює, що президент Зеленський іноді здається більше зацікавлений у боротьбі у Твіттері з американськими лідерами, ніж у забезпеченні захисту своєї країни”,- сказав Кріс Мерфі.
Senator @ChrisMurphyCT rejects criticism of President Biden’s comments on Ukraine yesterday: “I think it’s refreshing the way he talks about his honest opinions.” He adds, “Right now it seems as if the Europeans don’t take this threat as seriously as the United States does.” pic.twitter.com/nf0bu2xwKn
— Christiane Amanpour (@amanpour) January 20, 2022
Сенатор – демократ прокоментував слова Володимира Зеленського після повідомлення у Twitter, в якому той розкритикував американського президента Джо Байдена.
“Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як Президент великої держави”, – написав Зеленський.
We want to remind the great powers that there are no minor incursions and small nations. Just as there are no minor casualties and little grief from the loss of loved ones. I say this as the President of a great power 🇺🇦
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2022
- Нагадаємо, президент США Джозеф Байден сказав, що його адміністрація припускає “невелике вторгнення” в Україну. Українські чиновники були шоковані таким висловлюванням й тим, що лідер Сполучених Штатів розрізняє “напад” і “вторгнення”.
- Президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін вдереться в Україну, але “повномасштабної війни” не захоче. Американський лідер також заявив, що у разі ескалації ситуації навколо України російського президента Володимира Путіна чекають небачені раніше санкції.