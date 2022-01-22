Про це повідомила ведуча та головний міжнародний кореспондент CNN Крістіан Анампур у Twitter.

Крістіан Анампур процитувала слова сенатора Кріс Мерфі, який днями повернувся з Києва у складі американської делегації.  

“Мене хвилює, що президент Зеленський іноді здається більше зацікавлений у боротьбі у Твіттері з американськими лідерами, ніж у забезпеченні захисту своєї країни”,- сказав Кріс Мерфі.

Сенатор –  демократ прокоментував слова Володимира Зеленського після повідомлення у Twitter, в якому той розкритикував американського президента Джо Байдена.

“Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як Президент великої держави”, – написав Зеленський.

 