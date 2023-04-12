Президент України Володимир Зеленський отримав від уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні найвищі державні нагороди – орден "Честь Нації" (Qoman Sij) та орден імені Джохара Дудаєва.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що президента України відзначено за видатні заслуги й самовіддані дії заради свободи та демократії в усьому світі та за особисті заслуги перед чеченським народом.

“Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі Росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами”, – йдеться у постанові, підписаній головою уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмедом Закаєвим у листопаді минулого року.

Нагороди президенту Зеленському особисто передав очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Нагадаємо, що 5 квітня, президент Польщі Анджей Дуда відзначив президента України Володимира Зеленського найдревнішою і найвищою польською нагородою – орденом Білого Орла.

“Президента Зеленського – на знак визнання його заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльності у сфері безпеки, стійкості у захисті прав людини – нагороджено орденом Білого Орла”, – йдеться у повідомленні канцелярії президента Польщі.

Довідково. Орден Джохара Дудаєва присуджують кавалерам ордена “Честь Нації”. Таким орденом нині нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.