Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
Зазначається, що президента України відзначено за видатні заслуги й самовіддані дії заради свободи та демократії в усьому світі та за особисті заслуги перед чеченським народом.
“Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі Росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами”, – йдеться у постанові, підписаній головою уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмедом Закаєвим у листопаді минулого року.
Нагороди президенту Зеленському особисто передав очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
Нагадаємо, що 5 квітня, президент Польщі Анджей Дуда відзначив президента України Володимира Зеленського найдревнішою і найвищою польською нагородою – орденом Білого Орла.
“Президента Зеленського – на знак визнання його заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльності у сфері безпеки, стійкості у захисті прав людини – нагороджено орденом Білого Орла”, – йдеться у повідомленні канцелярії президента Польщі.
Довідково. Орден Джохара Дудаєва присуджують кавалерам ордена “Честь Нації”. Таким орденом нині нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.
- Українському народу та президенту Володимиру Зеленському присудили головну правозахисну нагороду Європейського Союзу — премію імені Андрія Сахарова “За свободу думки”.
- Президент України Володимир Зеленський отримав премію Вінстона Черчилля за лідерство. Відзначив його цією нагородою 77-й прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.