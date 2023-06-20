Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
Відтепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БпЛА на час воєнного стану.
“Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників. Продовжуємо робити все, щоб наші воїни отримали більше дронів на фронт”, – зазначив очільник Мінцифри.
Нагадаємо, що наприкінці травня Верховна Рада України підтримала законопроєкти №9275 та 9276, які на час дії воєнного стану скасовують сплату ПДВ та ввізного мита на комплектувальні складові для безпілотників.
Верховна Рада України ухвалила законопроєкти, які стимулюють виробництво БпЛА в Україні, і скасувала ще один блокер. Відтепер на час воєнного стану імпортерів звільняють від сплати ввізного мита та ПДВ на складові БпЛА – матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектування. Це створює кращі умови для виробництва й ремонту БпЛА в Україні.
Раніше уряд створив fast track для БпЛА та їх комплектування, який дозволяє швидше ввозити військові товари в Україну. Таке рішення спрощує митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання. Відтак імпортери зможуть ввезти такі товари без отримання дозволу Держекспортконтролю.
- 30 березня Кабінет міністрів України спростив процедуру ввезення низки товарів подвійного призначення, необхідних для забезпечення українських військових на фронті чи складових комплектування для виробників українського озброєння.
- Уряд ухвалив постанову, яка прискорить та спростить ввезення товарів військового призначення, зокрема БпЛА та запчастин до них на територію України.
- Кабінет міністрів України розширив перелік компаній оборонно-промислового комплексу, яким надано право імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва та експорту товарів військового призначення власного виробництва.