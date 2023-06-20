Президент України Володимир Зеленський підписав два законопроєкти, які передбачають звільнення на період воєнного стану від податків і ввізного мита на складові для безпілотних літальних апаратів.

Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Відтепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БпЛА на час воєнного стану.

“Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників. Продовжуємо робити все, щоб наші воїни отримали більше дронів на фронт”, – зазначив очільник Мінцифри.

Нагадаємо, що наприкінці травня Верховна Рада України підтримала законопроєкти №9275 та 9276, які на час дії воєнного стану скасовують сплату ПДВ та ввізного мита на комплектувальні складові для безпілотників.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкти, які стимулюють виробництво БпЛА в Україні, і скасувала ще один блокер. Відтепер на час воєнного стану імпортерів звільняють від сплати ввізного мита та ПДВ на складові БпЛА – матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектування. Це створює кращі умови для виробництва й ремонту БпЛА в Україні.

Раніше уряд створив fast track для БпЛА та їх комплектування, який дозволяє швидше ввозити військові товари в Україну. Таке рішення спрощує митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання. Відтак імпортери зможуть ввезти такі товари без отримання дозволу Держекспортконтролю.