Про це він повідомив у Twitter.
“Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин”, – написав президент України.
За словами речника Володимира Зеленського Сергія Никифорова, розмова тривала майже годину.
Нагадаємо, що у березні президент України Володимир Зеленський запросив в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіна, який на той час жодного разу не спілкувався з ним після початку повномасштабного вторгнення РФ.
У своєму інтерв’ю Associated Press Зеленський передав запрошення в Україну “одному помітному і стратегічно важливому лідеру”, який ще не приїжджав в Україну під час війни, на відміну від інших світових лідерів – голові КНР Сі Цзіньпіну.
“Ми готові бачити його тут. Я хочу поговорити з ним”, – сказав Зеленський.
Глава держави додав, що спілкувався з китайським лідером до початку повномасштабного вторгнення. Втім, контактів із Сі не було понад року повномасштабної війни.
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