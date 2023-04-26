Про це він повідомив у Twitter.

“Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин”, – написав президент України.

За словами речника Володимира Зеленського Сергія Никифорова, розмова тривала майже годину.

Нагадаємо, що у березні президент України Володимир Зеленський запросив в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіна, який на той час жодного разу не спілкувався з ним після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У своєму інтерв’ю Associated Press Зеленський передав запрошення в Україну “одному помітному і стратегічно важливому лідеру”, який ще не приїжджав в Україну під час війни, на відміну від інших світових лідерів – голові КНР Сі Цзіньпіну.

“Ми готові бачити його тут. Я хочу поговорити з ним”, – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що спілкувався з китайським лідером до початку повномасштабного вторгнення. Втім, контактів із Сі не було понад року повномасштабної війни.