Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.
“Зустрівся з паном прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим. Головний акцент наших переговорів, звичайно, безпека наших країн та всієї нашої Європи, оборонна підтримка й оборонна співпраця. Фундаментальний пріоритет – енергетика та посилення нашої єдності в Європі. Дякую за переговори!”, – написав президент України.
Також Зеленський під час свого візиту планує зустрітися з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками та журналістами.
Основні теми для обговорень – оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація “Формули миру”.
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