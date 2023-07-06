Сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Болгарії, де зустрівся з прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.

“Зустрівся з паном прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим. Головний акцент наших переговорів, звичайно, безпека наших країн та всієї нашої Європи, оборонна підтримка й оборонна співпраця. Фундаментальний пріоритет – енергетика та посилення нашої єдності в Європі. Дякую за переговори!”, – написав президент України.

Також Зеленський під час свого візиту планує зустрітися з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками та журналістами.

Основні теми для обговорень – оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація “Формули миру”.