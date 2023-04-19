Про це він повідомив у Telegram.
Відтак президент України ознайомився з облаштуванням державного рубежу на цьому напрямку.
“Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Усі ми пишаємося, що у нас є такі міцні прикордонники. Збережіть міць, справедливість та лють, яка є у нас при захисті нашої держави. Всім тільки Перемоги!”, – написав президент Зеленський.
Як доповіли Володимиру Зеленському, з метою забезпечення надійного захисту українського кордону та готовності до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження.
Прикордонники продемонстрували обсяг робіт, які були виконані з початку 2022 року задля укріплення кордону з Білоруссю в межах Волинської області.
Володимир Зеленський також оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні. З позиції спостережного поста було продемонстровано, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження здійснюється цілодобовий нагляд за лінією кордону. Зокрема, главі держави показали системи виявлення безпілотних літальних апаратів.
Крім того, президент поспілкувався з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України та вручив їм нагороди, зокрема ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, “За мужність” ІІІ ступеня, а також медалі “За військову службу Україні”.
- Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових в Авдіївці на Донеччині, нагородивши захисників та віддавши шану загиблим.
- Ситуація на півночі країни залишається стабільною та контрольованою. Українські військові цілодобово зміцнюють оборонні рубежі, зокрема в областях, що межують з РФ та Білоруссю.
- Президент Володимир Зеленський приїхав до Запорізької області. Він відвідав передові позиції українських військових і шпиталь, де лікуються захисники, що зазнали поранень на війні.