Президент України Володимир Зеленський запросив федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Київ 9 травня. Український лідер зазначив, що це було б "потужним кроком" на тлі численних припущень щодо цієї дати.

Про це він заявив під час відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House.

“Він запрошений, запрошення відкрите, воно діє вже певний час. Його (Олафа Шольца – ред.) запросили приїхати до України, він може зробити цей дуже потужний політичний крок – приїхати сюди 9 травня до Києва. Я не пояснюю значення, я думаю, ви достатньо освічені, щоб зрозуміти чому”, – сказав Зеленський.

Варто зауважити, що 9 травня є символічною датою для країни-агресора РФ, оскільки росіяни щорічно відзначають цього дня день перемоги СРСР у Другій світовій війні.

Втім, у контексті російсько-української війни частина політичних та військових діячів України та Заходу висловили думку щодо того, що Кремль цього дня може офіційно оголосити війну та розпочати мобілізацію серед населення.