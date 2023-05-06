Вчора, 5 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) на чолі з головою комісії Клер Базі Малорі, яка перебуває з візитом в Україні.

Про це інформує пресслужба Офісу президента України.

Під час зустрічі було обговорено питання підготовки та імплементації законодавства, яке стосується процедур відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

Президент Зеленський зазначив, що Україна вперше запроваджує конкурсну процедуру відбору суддів Конституційного Суду. За його словами, це історична реформа.

“Ми цілком свідомі великої відповідальності, що лежить на нас, за проведення чесного й прозорого конкурсу. Цього очікує й вимагає український народ”, – заявив президент України.

Крім того, він висловив сподівання на підтримку з боку Венеціанської комісії на цьому шляху та впевненість в успішному реформуванні діяльності Конституційного Суду.

На зустрічі також було обговорено закони про деолігархізацію та про національні меншини.

Глава держави підтвердив готовність України продовжувати тісну взаємодію з Венеціанською комісією для забезпечення результативних реформ відповідно до європейських стандартів.

“Загалом у нас один напрям – реформи й перемога у будь-якому разі”, – резюмував президент Зеленський.