Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до громадян України розповів про запроваджений НС та зустріч з представниками українського великого бізнесу на тлі російської військової загрози. Водночас левова частка його звернення звучала російською мовою, котру він скерував російським громадянам та закликав їх зупинити війну.

Про це йдеться у відеозверненні Президента України.

Промову Володимир Зеленський розпочав про запровадження режиму надзвичайного стану в Україні з 24 лютого на 30 днів.

“Сьогодні ми посилили оборонну здатність та стійкість нашої держави, аби прикрити спину нашим воїнам, які нас захищають. Ми ввели надзвичайний стан на 30 днів на всій території України. Це рішення підтримали 335 народних депутатів. Велика коаліція почала працювати”, – прокоментував Зеленський.

Також він нагадав про ухвалення депутатами додаткових ресурсів на фінансування сектору оборони.

Окрім цього, за його словами, вже 24 лютого всі депутати поїдуть по регіонам країни підтримувати українських громадян.

Президент також зазначив, що міжнародні партнери мобілізовані на підтримку.

Далі Володимир Зеленський перейшов на російську мову та звернувся до громадян Росії.

“Сегодня инициировал телефонный разговор с Президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как Президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины”, – наголосив очільник країни.

Він зазначив, що українців з росіянами розділяє понад 2 тис. кілометрів, вздовж якого розташовані російські війська, – майже 200 тисяч із сотнями бойових машин.

Глава держави нагадав, що “з дня на день може відбутись те, про що говорить весь світ”.

Зеленський наголосив, що “полум’я” не принесе звільнення народу України, адже український народ вже вільний. Він також нагадав, що сусіди мають збагачувати культуру один одного, проте, “це ніяк не розчиняє нас у вас”. Глава держави відзначив, що українці та росіяни справді різні та це не привід ставати ворогами.

Президент наголосив, що українці не бажають війни, проте у разі наступу російські війська бачитимуть обличчя українців, а не спини.

Водночас зауважив, що головне українська мета – мир та безпека, зокрема й у Європі.

Володимир Зеленський спрогнозував, що найбільше постраждають від цього люди, власне, вони й найбільше не хочуть цієї війни.