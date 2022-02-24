Про це йдеться у відеозверненні Президента України.
Промову Володимир Зеленський розпочав про запровадження режиму надзвичайного стану в Україні з 24 лютого на 30 днів.
“Сьогодні ми посилили оборонну здатність та стійкість нашої держави, аби прикрити спину нашим воїнам, які нас захищають. Ми ввели надзвичайний стан на 30 днів на всій території України. Це рішення підтримали 335 народних депутатів. Велика коаліція почала працювати”, – прокоментував Зеленський.
Також він нагадав про ухвалення депутатами додаткових ресурсів на фінансування сектору оборони.
Окрім цього, за його словами, вже 24 лютого всі депутати поїдуть по регіонам країни підтримувати українських громадян.
Президент також зазначив, що міжнародні партнери мобілізовані на підтримку.
Далі Володимир Зеленський перейшов на російську мову та звернувся до громадян Росії.
“Сегодня инициировал телефонный разговор с Президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как Президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины”, – наголосив очільник країни.
Він зазначив, що українців з росіянами розділяє понад 2 тис. кілометрів, вздовж якого розташовані російські війська, – майже 200 тисяч із сотнями бойових машин.
Глава держави нагадав, що “з дня на день може відбутись те, про що говорить весь світ”.
Зеленський наголосив, що “полум’я” не принесе звільнення народу України, адже український народ вже вільний. Він також нагадав, що сусіди мають збагачувати культуру один одного, проте, “це ніяк не розчиняє нас у вас”. Глава держави відзначив, що українці та росіяни справді різні та це не привід ставати ворогами.
Президент наголосив, що українці не бажають війни, проте у разі наступу російські війська бачитимуть обличчя українців, а не спини.
Водночас зауважив, що головне українська мета – мир та безпека, зокрема й у Європі.
Володимир Зеленський спрогнозував, що найбільше постраждають від цього люди, власне, вони й найбільше не хочуть цієї війни.
“Кто может этого не допустить? – Люди. Есть ли эти люди среди вас? Я уверен. Общественные деятели, журналисты, музыканты, актеры, спортсмены, ученые, доктора, блогеры, стендаперы, тиктокеры и многие другие, обычны других. Обычные люди. Мужчины. Женщины. Старики. Дети. Отцы. А главное – Матери! Ровно так же, как и люди в Украине! И так же, как власть в Украине, – как бы вас не пытались убедить в обратном. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации”, – резюмував глава держави.
- Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає про можливе скоєння провокації Російською Федерацію на півночі окупованого Криму з метою виправдання нападу.
- Також стало відомо, що російський військовий потенціал уздовж кордону з Україною становить “майже 100% усіх сил”, які, як очікував Пентагон, перемістить у цей район російський агресор. Військовослужбовці готові виконати наказ, котрий залежить від Путіна, повідомляють в CNN.
- Раніше пов’язані з російськими спецслужбами хакери знову атакували сайти органів влади України та об’єктів критичної інфраструктури.
- Народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко з трибуни Верховної Ради з нагоди 23 лютого – Дня захисника вітчизни у Росії – звернувся до російських військових, які планують йти воювати в Україну. Він пообіцяв, що окупанти з України повернуться не переможцями, а покійниками.
- Тоді ж 23 лютого під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, Путін висловив своє відверте “розчарування” реакцією Сполучених Штатів Америки та НАТО у відповідь на визнання “незалежності” ОРДЛО.
- Своєю чергою, прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав президента Росії Володимира Путіна “божевільним” через ескалацію українського конфлікту.
- Натомість Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна може дати “повторного копняка” Росії, як зробила це під час Кримської війни 1853-1856 років.