Президента Бразилії не пустили всередину ресторану у Нью-Йорку через відсутність щеплення проти COVID-19

Президента Бразилії Жаїра Болсонару не пустили всередину одного з ресторанів Нью-Йорку (США) через відсутність щеплення проти COVID-19.

Про це повідомляє бразильський канал Globo.

Зазначається, що Болсонару прилетів у Нью-Йорк для участі у Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. У вільний час він вирішив пообідати в одному з ресторанів, де подають бразильські страви, але його не пустили всередину закладу, щоб не порушити карантинні правила, що діють у місті.

Проте персонал ресторану запропонував президенту Бразилії та його супроводу пообідати на вулиці. Працівники закладу обгородили частину тротуару для Болсонару.

Нагадаємо, що у Нью-Йорку обслуговувати всередині закладів громадського харчування можна лише клієнтів, які зробили щеплення від COVID-19.

Водночас президент Бразилії Болсонару все ще не вакцинувався проти коронавірусу. Він аргументує свою відмову від вакцинації тим, що у нього природним чином з’явилися антитіла після перенесеної коронавірусної хвороби.

Свою позицію він озвучував й на полях Генасамблеї ООН, інформує канал Sky News. Болсонару поспілкувався про вакцини із прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Так, Джонсон порадив усім щепитися вакциною AstraZenecа, розробленою в Оксфордському університеті. Він додав, що це “відмінна вакцина” й наголосив, що отримав вже дві дози.

Болсонару вказав на себе пальцем і сказав: “Ще ні”. Після цього він розсміявся.

Раніше відеохостинг YouTube видалив відеоролики з каналу президента Бразилії Жаїра Болсонару, в яких поширювалася дезінформація про коронавірус COVID-19.