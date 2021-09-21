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Президента Бразилії не пустили всередину ресторану у Нью-Йорку через відсутність щеплення проти COVID-19

Президента Бразилії Жаїра Болсонару не пустили всередину одного з ресторанів Нью-Йорку (США) через відсутність щеплення проти COVID-19.

Вівторок, 21 вересня 2021, 10:02

Про це повідомляє бразильський канал Globo.

Зазначається, що Болсонару прилетів у Нью-Йорк для участі у Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. У вільний час він вирішив пообідати в одному з ресторанів, де подають бразильські страви, але його не пустили всередину закладу, щоб не порушити карантинні правила, що діють у місті.

Проте персонал ресторану запропонував президенту Бразилії та його супроводу пообідати на вулиці. Працівники закладу обгородили частину тротуару для Болсонару. 

Фото: Reprodução/Instagram

Нагадаємо, що у Нью-Йорку обслуговувати всередині закладів громадського харчування можна лише клієнтів, які зробили щеплення від COVID-19.

Водночас президент Бразилії Болсонару все ще не вакцинувався проти коронавірусу. Він аргументує свою відмову від вакцинації тим, що у нього природним чином з’явилися антитіла після перенесеної коронавірусної хвороби.

Свою позицію він озвучував й на полях Генасамблеї ООН, інформує канал Sky News. Болсонару поспілкувався про вакцини із прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном. 

Так, Джонсон порадив усім щепитися вакциною AstraZenecа, розробленою в Оксфордському університеті. Він додав, що це “відмінна вакцина” й наголосив, що отримав вже дві дози.

Болсонару вказав на себе пальцем і сказав: “Ще ні”. Після цього він розсміявся.

Раніше відеохостинг YouTube видалив відеоролики з каналу президента Бразилії Жаїра Болсонару, в яких поширювалася дезінформація про коронавірус COVID-19.

Варто зазначити, що президент Бразилії Болсонару послідовно виступав проти карантинних заходів (локдауну, масок, щеплень) та консультацій експертів щодо боротьби з коронавірусом. Він неодноразово применшував серйозність ситуації та навіть заявив, що бразильці повинні “припинити скиглити” щодо пандемії.

Болсонару стверджував, що шкода від карантину для економіки країни буде гіршою, ніж наслідки епідемії.

На фоні цього Бразилія зіткнулася з одним із найбільших у світі і най смертельніших спалахів коронавірусу. Станом на сьогодні в країні підтверджено понад 19,47 млн випадків зараження коронавірусом та більш ніж 545 тисяч смертей. Бразилія знаходиться на третьому місці в світі (після США та Індії) за кількістю випадків COVID-19.

Через це президент все більше критикували за підходи до вирішення кризи.

А в квітні цього року конгрес Бразилії розпочав офіційне розслідування реакції Болсонару на епідемію.

  • У березні в Бразилії спостерігався потужний спалах захворюваності на коронавірус COVID-19. У країні фіксуються рекордні показники нових випадків зараження та смертності, а лікарні вже не можуть впоратися із таким потоком хворих.
  • На початку липня в Бразилії десятки тисяч осіб вийшли на вулиці на знак протесту проти методів президента країни Жаїра Болсонару щодо боротьби з коронавірусом COVID-19.
Теги: Жаїр Болсонару, Нью-Йорк, щеплення, ресторан

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