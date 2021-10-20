Про це пише британське видання BBC.
Розслідування парламентом діяльності президента та його реакції на пандемію тривало 6 місяців.
Спершу Болсонару планували звинуватити в убивстві та геноциді корінних народів. Згодом до списку звинувачень парламентарі додали злочини проти людяності, підробку документів та підбурювання до злочину.
Сам президент виступає проти карантинних обмежень, необхідності носити маски та щеплень проти COVID-19. У березні, він сказав бразильцям “припинити нити” про COVID-19. Це відбулося через день після того, як у країні було зафіксовано рекордне зростання смертності. Загалом у Бразилії від ускладнень коронавірусної хвороби померло 600 000 осіб.
Болсонару називає це розслідування парламенту політично вмотивованим.
- Нагадаємо, на початку липня в Бразилії десятки тисяч осіб вийшли на вулиці на знак протесту проти методів президента країни Жаїра Болсонару щодо боротьби з коронавірусом COVID-19.
- Також президенту Бразилії Жаїру Болсонаро не дозволили відвідати футбольний матч між місцевими командами “Сантос” та “Греміо”, оскільки домашній клуб не допустив невакцинованих уболівальників на свій стадіон.
- Раніше Жаїра Болсонару не пустили всередину одного з ресторанів Нью-Йорку (США) через відсутність щеплення проти COVID-19.