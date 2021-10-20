Президента Бразилії Жаїра Болсонару звинуватив парламент країни у злочинах проти людяності через його ставлення до епідемії COVID-19 в країні та неспроможності боротися з нею.

Про це пише британське видання BBC.

Розслідування парламентом діяльності президента та його реакції на пандемію тривало 6 місяців.

Спершу Болсонару планували звинуватити в убивстві та геноциді корінних народів. Згодом до списку звинувачень парламентарі додали злочини проти людяності, підробку документів та підбурювання до злочину.

Сам президент виступає проти карантинних обмежень, необхідності носити маски та щеплень проти COVID-19. У березні, він сказав бразильцям “припинити нити” про COVID-19. Це відбулося через день після того, як у країні було зафіксовано рекордне зростання смертності. Загалом у Бразилії від ускладнень коронавірусної хвороби померло 600 000 осіб.

Болсонару називає це розслідування парламенту політично вмотивованим.