Про це повідомляє ABC News.

Очільник уряду Гаїті присягнувся, що притягне винних у вбивстві Моїза до відповідальності. За словами Жозефа, його шокував спосіб вбивства президента, адже його начебто катували, а потім розстріляли.

“Ми схопили близько 20 з них. В цей час вони знаходяться під вартою. І ми віримо, ми твердо віримо, що правосуддя буде відновлено щодо президента Жовенеля Моїза”, – додав Жозеф.

Прем’єр Гаїті наголосив, що його головним завданням є відновлення справедливості щодо сім’ї Моїза, оскільки криза керівництва може спровокувати ще більше труднощів і хаосу в країні.

Президент Моїз був убитий 7 липня, ймовірно, 28 іноземними найманцями. Його дружина була також поранена. Її госпіталізували ​​до лікарні Майамі.

Поранена вдова президента Гаїті описала момент, коли вбивці “зрешетили” її чоловіка кулями після того, як вони увірвалися в їх будинок посеред ночі.

“В одну мить найманці вдерлися в мій будинок і зрешетили мого чоловіка кулями. У цього акту немає назви, тому що потрібно бути злочинцем, що не знає кордонів, щоб убити такого президента, як Жовенель Моїз, навіть не давши йому можливості сказати жодного слова”, – сказала Моїз у голосовому повідомленні, яке опублікувала в Twitter.