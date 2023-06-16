Сьогодні, 16 червня, Шевченківський районний суд Львова ухвалив рішення відправити в СІЗО на 60 діб президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка.

Джерело: FootballHub.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львова Білинська задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу і постановив змінити запобіжний захід на тримання під вартою Андрія Павелка терміном на 60 діб до 14-го серпня включно.

Застава у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022-го року внесла компанія “УАФ Маркетинг”, перераховується на користь держави. Ухвала підлягає негайному виконанню.

Павелко є підозрюваним у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу із виготовлення штучної трави для футбольних полів. В листопаді минулого року його відправили під арешт із можливістю внесення застави. Після цього за нього було внесено заставу.

У лютому 2023 року Українська асоціація футболу повідомила, що прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення з посади Павелка на два місяці.

Нагадаємо, що у листопаді 2019 року Генпрокуратура повідомила, що проти Павелка відкрито п’ять кримінальних справ.

Також у листопаді 2019 року Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування можливих зловживань службовим становищем народним депутатом восьмого скликання, президентом Української асоціації футболу (Федерації футболу України) Андрієм Павелком.

За проєкт постанови № 2423 проголосували 260 нардепів.

“Створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу (Федерації футболу України), головою комітету з питань бюджету ВРУ восьмого скликання Андрієм Павелком при вирішенні питання фінансування і реалізації бюджетної програми “Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України” у 2017-2018 роках”, – йдеться в тексті постанови.

Комісія повинна розслідувати можливі факти корупції в Українській асоціації футболу (раніше – Федерації футболу України), зокрема щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям.

До її складу увійшли 10 народних депутатів. Очолив комісію нардеп Анатолій Костюх (“Слуга народу”).