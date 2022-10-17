Про це повідомили “Новини-Грузія”.
Відповідну заяву очільниця держави зробила на спільній пресконференції з президенткою Молдови Майєю Санду у Кишиневі.
“Не виключено, що нам доведеться переглянути візовий режим, який у сьогоднішніх умовах є досить ліберальним і може бути менш прийнятним в умовах цієї агресії. Це все має вирішити уряд разом із суспільством”, — зазначила Зурабішвілі.
Вона додала, що наплив росіян до країни останнім часом став викликом. Проте президентка не вважає ситуацію “загрозою”, зауваживши, що найчастіше на батьківщину з РФ повертаються громадяни Грузії.
Згідно з грузинським законодавством, громадяни РФ можуть відвідувати Грузію без віз і перебувати в країні до року. Натомість громадяни Грузії можуть відвідати РФ у разі отримання візи.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому Грузія стала одним із найпопулярніших напрямків для “релокації” росіян, які втікають. Оголошена 21 вересня мобілізація у РФ призвела до нової хвилі еміграції. За даними МВС Грузії, кількість тих, хто в’їхав у країну з РФ, наприкінці вересня зросла майже вдвічі.
За даними Національної адміністрації туризму Грузії, громадяни РФ з січня по вересень поточного року здійснили понад 780 тисяч туристичних поїздок до країни, що в 5,5 раза більше аналогічного показника за 2021 рік.
Опозиція наполягає, що ця ситуація є загрозою для країни та вимагає запровадження візового режиму з РФ.
Водночас влада Грузії неодноразово заявляла про те, що не вважає за доцільне вводити візовий режим для громадян РФ.
- У серпні 19 неурядових правозахисних організацій Грузії у своєму зверненні до влади країни закликали негайно запровадити візовий режим для громадян РФ. Вони зауважили, що контроль за в’їздом до Грузії російських громадян та підприємств є питанням національної безпеки країни.
- Уряд Чехії ухвалив рішення про посилення візових обмежень для громадян РФ, відтак з 25 жовтня Чехія закриває в’їзд для російських туристів.
- 19 вересня набула чинності заборона Польщі та країн Балтії на в’їзд російських громадян за шенгенськими візами. За словами прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, заборона означає, що “російські туристи сюди більше не допускаються”.
- Країни Європейського Союзу вирішили зупинити дію угоди з РФ, котра стосується полегшеної процедури надання шенгенських віз.