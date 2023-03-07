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Президентка Грузії підтримала протести проти закону про «іноагентів»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до нації. Вона підтримала учасників демонстрації, котрі протестують під стінами парламенту та закликала уряд відмовитися від ухвалення закону про "іноагентів".

Вівторок, 7 березня 2023, 22:47
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Про це інформує “Ехо Кавказу”.

Глава Держави пообіцяла накласти вето.

Президентка наголосила, що майбутнє Грузії в Європі, а всі, хто віддаляє країну від цього – порушують Конституцію.

Раніше Зурабішвілі також запропонувала заборонити в країні “антиконституційні партії”. Так, згідно зі статтею 78 Конституції Грузії, конституційні органи в межах своїх повноважень повинні “вжити всіх заходів для забезпечення повної інтеграції Грузії до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору”.

“Звертаюся до вас, хто стоїть цього вечора на проспекті Руставелі, як я неодноразово стояла. Я у Нью-Йорку, за мною статуя Свободи. Це символ того, за що Грузія боролася завжди, я поряд з вами, тому що сьогодні ви представляєте вільну Грузію. Грузію, яка бачить своє майбутнє в Європі та нікому не дозволить відібрати це майбутнє. Це майбутнє належить нашим нащадкам, це майбутнє є тим, що готували наші предки, що ми готували. Ніхто не має права відбирати у вас майбутнє, ні хто має права ставити пастки.

Цей законопроєкт, який нікому був не потрібен, який виник нізвідки, якщо тільки не під диктовку Москви, цей закон треба скасувати. Як хочете, його не можна відправляти до Венеціанської комісії, Венеціанська комісія чудово знає, що це за закон. З першого дня я сказала, що накладу на нього вето. Я накладу на нього вето. Мене не цікавить його розгляд, не цікавить його відповідність старому американському закону, який, як ми чудово знаємо, служив зовсім іншим цілям. Мене цікавить лише майбутнє Грузії, Конституція, гарантом якої я є. У ній написано, що всі держінститути та насамперед я, а також уряд, влада зобов’язані зробити все, щоб Грузія опинилася в Європі.

Усі, хто сьогодні підтримує цей закон, всі, хто сьогодні проголосував за нього, порушують Конституцію, всі вони віддаляють нас від Європи. Я звертаюся до наших послів за кордоном, які представляють нашу країну в різних країнах. Що ми боронимо? Що ви уявляєте як не європейське майбутнє? Всі ми говоримо про те, що не хочемо цього безглуздого закону, хоча його змістом може бути віддалення Грузії від Європи. Всі ми сьогодні разом, разом завтра і ми доведемо цю країну до Європи. Я даю вам цю обіцянку, тому що дала її собі дуже давно”, – заявила президентка Грузії.

7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”. За це проголосували 76 депутатів, проти – 13. Проєкт закону внесли представники руху “Сила народу”, підтримали члени правлячої партії “Грузинська мрія”.

У Посольстві США у Тбілісі зазначили, що дотримання цих законів нашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами.

Згодом під стінами парламенту розпочалась акція протесту, біля будівлі відбулися сутички між поліцією та учасниками. Протистояння почалося після того, як лідери закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів будівлі парламенту.

Теги: Грузія, закон про іноагентів, протести, російський вплив, Саломе Зурабішвілі, парламент

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