Про це повідомило Bloomberg.
На думку президентки, відновлення ситуації в регіоні залежить від поразки президента Росії Володимира Путіна в Україні.
“Росія має дізнатися, де проходять її кордони”, — наголосила Саломе Зурабішвілі.
Вона додала, що питання окупації частини Грузії має залишатися в центрі уваги, оскільки “ніхто не має думати, що цю війну можна вирішити без відступу Росії з усіх окупованих територій у регіоні”. Президента вважає, що “Росія вже майже програла битви, якщо не повністю війну”.
Зокрема вона додала, що Заходу треба вимагати від РФ повного виведення своїх військ у межах умов капітуляції. В іншому випадку країни зроблять “ще одну велику помилку — таку вже велику, як у 2008 та 2014 роках” (анексія Криму, – ред.).
Довідка. Кремль за результатами російсько-грузинської війни у 2008 році оголосив так звану “незалежність” двох грузинських регіонів — Абхазії та Південної Осетії. Внаслідок цього РФ перекинула додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях.
- В умовах західних санкцій, які забороняють імпорт багатьох товарів, більша частина того, чого потребує Росія, тепер доставляється повільним, перевантаженим маршрутом вантажівок через Кавказькі гори з Грузії.