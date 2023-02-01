Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія має перестати окупувати територію її держави. Вона заявила, що РФ повинна відмовитись від майже 15-річної анексії в межах можливої мирної угоди для завершення війни в Україні.

Про це повідомило Bloomberg.

На думку президентки, відновлення ситуації в регіоні залежить від поразки президента Росії Володимира Путіна в Україні.

“Росія має дізнатися, де проходять її кордони”, — наголосила Саломе Зурабішвілі.

Вона додала, що питання окупації частини Грузії має залишатися в центрі уваги, оскільки “ніхто не має думати, що цю війну можна вирішити без відступу Росії з усіх окупованих територій у регіоні”. Президента вважає, що “Росія вже майже програла битви, якщо не повністю війну”.

Зокрема вона додала, що Заходу треба вимагати від РФ повного виведення своїх військ у межах умов капітуляції. В іншому випадку країни зроблять “ще одну велику помилку — таку вже велику, як у 2008 та 2014 роках” (анексія Криму, – ред.).

Довідка. Кремль за результатами російсько-грузинської війни у 2008 році оголосив так звану “незалежність” двох грузинських регіонів — Абхазії та Південної Осетії. Внаслідок цього РФ перекинула додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях.