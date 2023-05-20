Джерело: Interpressnews.
Зурабішвілі сказала, що Georgian Airways — компанія, яка “користається з цієї держави, аби розбагатіти”, й так було “за всіх урядів”.
“Тепер вона користається з нової реальності, яка є неприйнятною для дуже великої частини населення. Я утримаюсь від використання борта доти, доки він перебуває в руках Georgian Airways, аби не збагачувати компанію”, – заявила президентка Грузії.
Також вона закликала інших громадян долучитись до бойкоту авіакомпанії.
Після того, як Грузія відновила авіарейси з Росії, в ЄС виникли сумніви щодо європейського курсу країни. У блоці наголосили, що шкодують про рішення Тбілісі.
- 10 травня російський президент Володимир Путін підписав два укази, що стосуються Грузії: про запровадження безвізу та скасування заборони авіарейсів, що діяла протягом трьох років. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення глави Росії.
- В Європейському Союзі закликали Грузію не пускати літаки Росії на свою територію, дотримуючись санкцій проти країни-агресора.
- Російська авіакомпанія “Азимут” та грузинська Georgian Airways можуть відновити сполучення з Москви до Тбілісі вже наступного тижня.
- Авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі.