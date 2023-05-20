Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що особисто бойкотуватиме авіакомпанію Georgian Airways, що відновила прямі рейси до Москви.

Джерело: Interpressnews.

Зурабішвілі сказала, що Georgian Airways — компанія, яка “користається з цієї держави, аби розбагатіти”, й так було “за всіх урядів”.

“Тепер вона користається з нової реальності, яка є неприйнятною для дуже великої частини населення. Я утримаюсь від використання борта доти, доки він перебуває в руках Georgian Airways, аби не збагачувати компанію”, – заявила президентка Грузії.

Також вона закликала інших громадян долучитись до бойкоту авіакомпанії.

Після того, як Грузія відновила авіарейси з Росії, в ЄС виникли сумніви щодо європейського курсу країни. У блоці наголосили, що шкодують про рішення Тбілісі.