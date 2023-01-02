Про це повідомила Урсула фон дер Ляйєн у Twitter.
Вона наголосила, що допомога ЄС буде продовжуватися для України.
“Під час першої розмови у новому році з президентом Зеленським я передала українському народу мою щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році. ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки потрібно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу. Боротьбу за свободу і проти жорстокої агресії”, — написала президентка.
За її словами, Європейський Союз надаватиме Україні протягом зими генератори, лампочки, укриття та шкільні автобуси. Планується продовження фінансової допомоги.
Незабаром Євросоюз почне виплачувати пакет підтримки в розмірі 18 млрд євро щомісячними траншами.
“Я з нетерпінням чекаю на нову зустріч з вами незабаром в Україні”, — підсумувала вона.
- Від початку широкомасштабної війни Росії проти України до бюджету нашої країни залучено більш ніж 31 млрд доларів від міжнародних партнерів. Ще майже 200 мільярдів гривень вдалося залучити від продажу військових облігацій.