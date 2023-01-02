Про це повідомила Урсула фон дер Ляйєн у Twitter.

Вона наголосила, що допомога ЄС буде продовжуватися для України.

“Під час першої розмови у новому році з президентом Зеленським я передала українському народу мою щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році. ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки потрібно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу. Боротьбу за свободу і проти жорстокої агресії”, — написала президентка.

За її словами, Європейський Союз надаватиме Україні протягом зими генератори, лампочки, укриття та шкільні автобуси. Планується продовження фінансової допомоги.

Незабаром Євросоюз почне виплачувати пакет підтримки в розмірі 18 млрд євро щомісячними траншами.

“Я з нетерпінням чекаю на нову зустріч з вами незабаром в Україні”, — підсумувала вона.