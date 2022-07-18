Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Єврокомісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном. Вона передбачає збільшення імпорту природного газу. Крім того, йдеться про розширення трубопроводу для цього.

Диверсифікація імпорту енергоносіїв є пріоритетом для ЄС, додали у Twitter Єврокомісії. Такі зміни спровоковані тим, що Росія використовує енергоносії як зброю та важелі тиску на європейські країни задля продовження війни в України.

“Президент фон дер Ляйєн та комісар з енергетики Кадрі Сімсон прибудуть завтра (18 липня, — ред.) до Азербайджану для подальшого зміцнення співпраці”, – йдеться у повідомленні.

Міненерго Азербайджану заявляло, що має достатньо газу для імпорту в Європу та інші країни. 12 березня було досягнуто домовленостей щодо можливих постачань газу на Західні Балкани.