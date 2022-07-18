Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.
Єврокомісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном. Вона передбачає збільшення імпорту природного газу. Крім того, йдеться про розширення трубопроводу для цього.
Диверсифікація імпорту енергоносіїв є пріоритетом для ЄС, додали у Twitter Єврокомісії. Такі зміни спровоковані тим, що Росія використовує енергоносії як зброю та важелі тиску на європейські країни задля продовження війни в України.
“Президент фон дер Ляйєн та комісар з енергетики Кадрі Сімсон прибудуть завтра (18 липня, — ред.) до Азербайджану для подальшого зміцнення співпраці”, – йдеться у повідомленні.
Міненерго Азербайджану заявляло, що має достатньо газу для імпорту в Європу та інші країни. 12 березня було досягнуто домовленостей щодо можливих постачань газу на Західні Балкани.
- Нагадаємо, країнам ЄС запропонували укласти угоду з Азербайджаном. Вона передбачає збільшення експорту шляхом Південного газового коридору.
- Світовий Конгрес Українців заявив, що подає позов у Канаді, щоб запобігти поверненню турбіни Siemens для обслуговування газопроводу Nord Stream і не допустити подальшого обслуговування російських турбін у Канаді.
- Європейський Союз готує сьомий пакет санкцій проти Москви, але вже ясно, що він не обмежуватиме імпорт російського газу, оскільки занадто багато країн-членів не можуть адаптуватися досить швидко.