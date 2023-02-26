Про це повідомило Reuters.

Візит може відбутися у першій половині 2023 року. За словами посла Китаю в ЄС Фу Конг, триває підготовка європейських лідерів по візиту.

Посол зазначив, що очікується початок “дуже частих взаємних візитів на високому рівні” між ЄС і Китаєм.

Фу Конг заявив, що критика Євросоюзу стосовно Китаю через Україну була “дуже ірраціональна”. Проте Пекін не хотів би, щоб це вплинуло на розвиток зв’язків з блоком.

Зазначимо, що ЄС і КНР зайняли різні позиції щодо річної війни в Україні. Дипломати ЄС критикували відмову Китаю описувати конфлікт як вторгнення або закликати до виведення Росії з української території.