Про це повідомило Reuters.
Візит може відбутися у першій половині 2023 року. За словами посла Китаю в ЄС Фу Конг, триває підготовка європейських лідерів по візиту.
Посол зазначив, що очікується початок “дуже частих взаємних візитів на високому рівні” між ЄС і Китаєм.
Фу Конг заявив, що критика Євросоюзу стосовно Китаю через Україну була “дуже ірраціональна”. Проте Пекін не хотів би, щоб це вплинуло на розвиток зв’язків з блоком.
Зазначимо, що ЄС і КНР зайняли різні позиції щодо річної війни в Україні. Дипломати ЄС критикували відмову Китаю описувати конфлікт як вторгнення або закликати до виведення Росії з української території.
- Міністерство закордонних справ Китаю у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, опублікувало свій “мирний план” щодо завершення війни в Україні, який складається з 12-ти пунктів.
- Президент США Джо Байден розкритикував “мирний план”, який представив Китай для припинення війни в Україні. На думку глави Білого дому те, що запропонував Пекін, може бути вигідним лише для Росії.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував китайський “мирний план“. На його думку, він повинен містити пункт про виведення військ Росії з території України.