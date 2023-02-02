Про це європейські політики повідомили у своїх Twitter-акаунтах.

Зокрема Урсула фон дер Ляєн опублікувала фото з залізничного вокзалу у Києві наголосивши, що це її четвертий візит в столицю Україні від початку повномасштабного російського вторгнення.

Вона додала, що цього разу приїхала з командою комісарів.

“Ми тут разом, щоб показати, що ЄС стоїть поруч з Україною як ніколи. І для подальшого поглиблення нашої підтримки та співпраці”, – написала президентка Єврокомісії.

Фото зі столичного вокзалу опублікував і Жозеп Боррель, який зазначив, що приїхав до Києва аби “передати найсильніший сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну”.

“Допомога ЄС досягла € 50 мільярдів з початку війни Росії. Європа була об’єднана з Україною з першого дня. І все ще буде з вами, щоб перемагати та відбудовуватися”, – написав він.

Як відомо, 31 січня глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив, що 2 лютого відбудуться перші в історії міжурядові консультації між урядом України та Європейською комісією. Вже 3 лютого в Києві пройде саміт Україна-ЄС.

Шмигаль наголосив: те, що саміт відбудеться в Києві, є “потужним сигналом як партнерам, так і ворогам”.