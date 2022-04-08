Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель та прем'єр Словаччини Едуард Геґер 8 квітня відвідали звільнену від російських військових Бучу, що на Київщині.

Про це сповістив Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

“Воєнні злочини та злочини проти людяності в Бучі та інших містах України вимагають негайних дій міжнародної спільноти. Розраховуємо на підтримку ЄС у притягненні всіх винних до міжнародної кримінальної відповідальності”, – зазначив Прем’єр-міністр України.

Своєю чергою, голова Єврокомісії заявила, що для неї було важливо розпочати свій візит в Україну саме в Бучі, оскільки саме там “розбили нашу людяність”. Побачивши наслідки російської окупації, Фон дер Ляєн запевнила, що всі винні будуть обов’язково покарані.

“Ваша боротьба – це наша боротьба. Я в Києві, щоб сказати вам, що Європа на вашому боці”, – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Подальше розслідування воєнних злочинів росіян також засвідчив Жозеп Боррель. Він додав, що ЄС надаватиме підтримку Офісу Генерального прокурора України та анонсував проєкт вартістю 7,5 мільйона євро для підтримки збирання даних про зниклих безвісти людей.

“Руйнування і звірства, вчинені Росією – це невимовна ціна, яку заплатив невинний український народ”, – поділився Жозеп Боррель.