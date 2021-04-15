Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн відмовилася приїхати в Україну на святкування 30-річчя незалежності. Однак після цього вона потрапила у дипломатичний скандал.

Про це повідомляє американське видання Politico.

Зазначається, що фон дер Ляйєн отримала запрошення від президента Володимира Зеленського. Її запросили на святкування 30-річчя незалежності України, а також запропонували взяти участь у першому саміті Кримської платформи 23 і 24 серпня 2021 року.

У Єврокомісії доволі швидко відповіли на запрошення Зеленського. Однак про відмову фон дер Ляйєн повідомила не особисто, а через керівника кабінету голови Єврокомісії Бьорна Зайберта із його підписом.

“На жаль, президентка не може дати позитивну відповідь на ваше запрошення через особливо напружений порядок денний в зазначені дні. Заздалегідь дякую за розуміння”, – написав Зайберт в листі від 7 квітня.

При цьому в ЄК відмовилися озвучити деталі листування із Зеленським.

Це рішення фон дер Ляйєн піддали критиці кілька європейських дипломатів. Їх здивувало те, що вона особисто не відповіла Зеленському на запрошення. За протоколом, фон дер Ляйєн повинна була від свого імені відправити відповідь українському президенту. У Зайберта не було повноважень це робити.

Та й причина відмови у візиті в Україну викликала дискусії серед офіційних представників Європейського союзу. Зокрема, декілька євродипломатів розповіли Politico, що заходи, на які запросили фон дер Ляйєн, заплановані на 23-24 серпня. У цей час інституції ЄС закриті на літні канікули.

Поведінка фон дер Ляйєн, на думку представників ЄС, демонструє її нерішучість щодо підтримки України на фоні нарощування російських військ поблизу кордонів та в анексованому Криму.

“Важливо продемонструвати підтримку Україні, особливо в цей час. Ми потрібні Зеленському”, – сказав один з офіційних представників ЄС, вказуючи на маневри російських військ на кордоні з Україною.

Цікаво, що прессекретарка Зеленського Юлія Мендель не відповіла виданню на запит щодо цієї ситуації.

Відмова фон дер Ляйєн також ускладнила спроби запланувати засідання Ради ЄС-Україна, яке має відбутися в Україні. Представники Ради сподівалися провести засідання в той самий час.

Видання наголосило, що Зеленський направив запрошення президентці ЄК після того, як між Брюселем та Анкарою виникли непорозуміння під час візиту фон дер Ляйєн у Туреччину. Тоді організатори протокольної зустрічі голови ЄК з президентом країни забули поставити для неї стілець. Тому фон дер Ляйєн посадили на диван поруч із міністром закордонних справ Мевлютою Чавушоглу, який нижчий за дипломатичним рангом.