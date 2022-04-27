Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн відреагувала на заяву російської компанії "Газпром" щодо припинення постачань газу Польщі та Болгарії, назвавши це черговою спробою РФ використати газ як інструмент шантажу.

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

“Це невиправдано і неприпустимо. І це ще раз свідчить про ненадійність Росії як постачальника газу”, — наголосила Президентка Єврокомісії.

За її словами, держави ЄС готові до такого сценарію. Наразі комісія працює над забезпеченням альтернативних постачань, а також проводить засідання газової координаційної групи.

Нагадаємо, що у “Газпром” заявили про тимчасове припинення постачання газу до Польщі та Болгарії. Такий крок викликав занепокоєння, що РФ спробує скоротити постачання газу й до інших країн Європи.

Це відбулося після того, як Польща та Болгарія, як і більшість країн Європи, відхилили вимогу президента РФ Володимира Путіна платити за газ у російських рублях.