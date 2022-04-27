Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.
“Це невиправдано і неприпустимо. І це ще раз свідчить про ненадійність Росії як постачальника газу”, — наголосила Президентка Єврокомісії.
За її словами, держави ЄС готові до такого сценарію. Наразі комісія працює над забезпеченням альтернативних постачань, а також проводить засідання газової координаційної групи.
Нагадаємо, що у “Газпром” заявили про тимчасове припинення постачання газу до Польщі та Болгарії. Такий крок викликав занепокоєння, що РФ спробує скоротити постачання газу й до інших країн Європи.
Це відбулося після того, як Польща та Болгарія, як і більшість країн Європи, відхилили вимогу президента РФ Володимира Путіна платити за газ у російських рублях.
- Нагадаємо, міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс заявив, що уряд країни готовий припинити використання російського газу. Однак це відбудеться не раніше, ніж із 1 січня 2023 року.
- Окрім цього Данія планує нарощувати видобуток природного газу в Північному морі, аби зменшити свою залежність від російських енергоносіїв.
- Також згідно з інформацією британської інформаційної агенції Reuters, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідає Алжир, аби підписати угоду про збільшення імпорту газу, оскільки країна шукає альтернативні джерела після вторгнення Росії в Україну.