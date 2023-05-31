Джерело: Пресслужба Єврокомісії.

“Негайною потребою – ви це знаєте – є військова допомога для підтримки зусиль Збройних сил України. Тому ми щойно запропонували закон про виробництво боєприпасів. Ми хочемо підштовхнути нашу оборонну промисловість до збільшення виробництва вкрай необхідних 155-міліметрових і 152-міліметрових артилерійських снарядів. А ті, хто можуть, повинні надати далекобійну артилерію та системи озброєння. Це може допомогти Україні вирівняти на полі бою розрив у дальності”, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також додала, що Путін намагається зруйнувати мир, який світ будував після закінчення Другої світової війни.

Президентка Єврокомісії зауважила, що український народ роками будував шлях до Європейського Союзу й вкотре доводить свою мужність та рішучість, у зв’язку з чим світ повинен стояти на боці України. За словами Урсули фон дер Ляєн, нагальною потребою для України сьогодні є військова допомога.

“Росія розпочала цю неспровоковану і невиправдану війну. Без жодних причин вона вторглася в Україну, щоб стерти її з карти світу. І Росія відмовляється визнати Україну як незалежну державу. Але воля України до боротьби й до свободи вразила світ”, – резюмувала президентка Європейської комісії.