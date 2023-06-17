Повідомляє Роберта Мецола в Twitter
Катерина Поліщук є парамедикинею-добровольцем. Стала відома завдяки виконанню кількох українських патріотичних пісень в підвалах “Азовсталі”.
Президентка Європарламенту назвала дівчину “Маріупольський співочий птах”.
“Її пісні під час жахливої облоги Маріуполя уособлювали стійкість України. Ця молода жінка відмовилася здаватися й кинула виклик жаху. Її історія – це історія її країни: незламна”, – написала Мецола.
- Парамедикиня з “Азовсталі” Катерина “Пташка” Поліщук стала амбасадоркою безоплатного мовного проєкту “Єдині”. Охочі можуть долучитися до нього, якщо бажають перейти на українську мову.
- Родичі захисників “Азовсталі” виставили на благодійний аукціон картину з підписом парамедикині Катерини Поліщук на псевдо “Пташка”.
- Захисниця Маріуполя парамедикиня Катерина Поліщук із позивним “Пташка”, яка нещодавно була звільнена з полону разом з іншими побратимами із “Азовсталі” зазначила, що кожен клаптик української землі буде відвойовано.