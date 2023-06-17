Сьогодні, 17 червня, голова Європейського парламенту Роберта Мецола зустрілась з Катериною Поліщук (позивний - “Пташка”).

Повідомляє Роберта Мецола в Twitter

Катерина Поліщук є парамедикинею-добровольцем. Стала відома завдяки виконанню кількох українських патріотичних пісень в підвалах “Азовсталі”.

Президентка Європарламенту назвала дівчину “Маріупольський співочий птах”.

“Її пісні під час жахливої ​​облоги Маріуполя уособлювали стійкість України. Ця молода жінка відмовилася здаватися й кинула виклик жаху. Її історія – це історія її країни: незламна”, – написала Мецола.