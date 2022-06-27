До Києва прибула президентка Молдови Мая Санду. У межах робочого візиту вона відвідає населені пункти Київської області та зустрінеться президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомила Адміністрація президента Молдови у Facebook.

Мая Санду протягом дня відвідає Бородянку, Бучу та Ірпінь. Президентка заявляла, що приїде до України, минулої п’ятниці. Тоді голова держави подробиць не надала. З міркувань безпеки заздалегідь не повідомляли про візит Маї Санду.

23 червня Європейська Рада надала Молдові та Україні статус кандидата в ЄС. Це рішення назвали історичним. Після цього спікер парламенту Молдови Ігор Гросу наголосив, що країна долучиться до європейських санкцій проти РФ. У такий спосіб Кишинів планує проявити солідарність з країнами ЄС.

2 квітня Молдова заявляла, що не буде долучатися до санкцій. 2 червня уряд країни ухвалив закон про боротьбу з дезінформацією та пропагандою. Він передбачав заборону на трансляцію російських новин та пропагандистських телевізійних шоу.

“І статус, і наше прагнення до Європи зобов’язують нас і надалі бути солідарними. Ціль цих санкцій — зупинити війну, щоб після цього дипломати сіли за стіл переговорів і знайшли рішення”, — сказав Гросу, передає Newsmaker. У відповідь заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Молдові енергетичною блокадою. Він натякнув на можливість війни через “аншлюс Молдови Румунією”. Зокрема він нагадав, що на території невизнаного Придністров’я “проживає близько 220 тисяч громадян Росії”.

Своєю чергою, проросійський експрезидент Молдови Ігор Додон розкритикував наміри країни долучитися до західних санкцій. Він аргументував тим, що це – “чужа війна”, а Молдова “можливо, й ніколи не вступить до ЄС”. Зазначимо, що його підозрюють у пасивній корупції, незаконному збагаченні, держзраді та фінансуванні політичної партії злочинною організацією. Йому продовжено домашній арешт на 30 діб від 21 червня.