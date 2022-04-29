Про це Мая Санду розповіла в інтерв’ю журналістці Лілії Бураківській.
За словами президентки Молдови, Київ дійсно хотів отримати декілька винищувачів, які є на балансі молдовської армії. Проте, зауважила Санду, Молдова відмовила Україні, оскільки їхні “Міг-29” не літають.
“Наші “Міги” не літають. Їх зараз там мало залишилось через погану адміністрацію та корупцію”, – сказала вона.
Окрім цього, Мая Санду наголосила, що згідно з конституцією Молдови, надавати воєнну допомогу іншим державам заборонено.
Вона додала, що Україна зараз просить про воєнну допомогу у кожної країни, проте Молдова немає сучасного обладнання.
“Є конституція, яка забороняє нам це робити і є рішення конституційного суду, яке пояснює, що передбачається за таку допомогу. Ми можемо допомогти, але в інших сферах”, – заявила Санду.
- Нагадаємо, уряд Молдови ухвалив рішення щодо заборони використання георгіївської стрічки, а також символів V і Z. Ініціативу підтримали 53 депутати парламенту.
- Також у Молдові заявили, що “глибоко занепокоєні” через заяви Росії щодо “утисків російськомовних у Придністров’ї”.