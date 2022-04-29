Лідерка Молдови Мая Санду підтвердила інформацію про те, що Україна, на початку широкомасштабного вторгнення РФ, просила у Кишинева винищувачі "Міг-29". Проте прохання Києва було відхилене і, як запевнила Санду, на це є вагомі причини.

Про це Мая Санду розповіла в інтерв’ю журналістці Лілії Бураківській.

За словами президентки Молдови, Київ дійсно хотів отримати декілька винищувачів, які є на балансі молдовської армії. Проте, зауважила Санду, Молдова відмовила Україні, оскільки їхні “Міг-29” не літають.

“Наші “Міги” не літають. Їх зараз там мало залишилось через погану адміністрацію та корупцію”, – сказала вона.

Окрім цього, Мая Санду наголосила, що згідно з конституцією Молдови, надавати воєнну допомогу іншим державам заборонено.

Вона додала, що Україна зараз просить про воєнну допомогу у кожної країни, проте Молдова немає сучасного обладнання.

“Є конституція, яка забороняє нам це робити і є рішення конституційного суду, яке пояснює, що передбачається за таку допомогу. Ми можемо допомогти, але в інших сферах”, – заявила Санду.