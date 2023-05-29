Джерело: point.md.

Метою відомства є координація та реалізація державної політики в галузі інформаційної безпеки. Його завданням буде забезпечувати стратегічну комунікацію з метою виявлення, запобігання та боротьби з дезінформацією на національному рівні.

Основними обов’язками установи буде:

передавати правдиву інформацію широкому загалу;

забезпечувати постійний діалог з громадянами;

співпрацювати з усіма державними установами з метою просування національних інтересів та підвищення опірності суспільства перед дезінформацією;

виявляти, оцінювати та боротися з дезінформацією, щоб усунути ризики, які створюються гібридними загрозами та дезінформацією про національну безпеку.

За словами Маї Санду, Москва використовує фейки й пропаганду проти Молдови. Оскільки Росія веде війну проти України та перебуває далеко від кордонів Молдови, то не може напасти військовим шляхом. Натомість Москва використовує пропаганду, дезінформацію та брехню.

“День за днем Кремль і злочинні угруповання проводять гібридні атаки з використанням зброї пропаганди, щоб посіяти ненависть в Республіці Молдова, послабити нашу довіру один до одного та до нашої держави”, — додала вона.

Президентка Молдови переконана, що план тих, хто запускає і поширює фейки, полягає в тому, щоб викликати страх, ворожнечу і досягти своїх “дрібних цілей, бо танками до нас не дістатися”.

“Кремль спонсорує величезними сумами поширення брехні у ЗМІ, соціальних мережах, фінансує злочинні угруповання брудними грошима, які намагаються перешкодити нам на шляху розвитку нашої країни”, — підкреслила Санду.