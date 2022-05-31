У межах візиту до України президентка Словаччини побувала в Ірпені та Бородянці.

Про це Зузана Чапутова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Очільниця Словаччини на власні очі змогла побачити наслідки руйнувань та мародерства російських окупантів.

“За сотні кілометрів на схід і південь тисячі інших мирних жителів України – жінок, чоловіків, дітей зіштовхуються з такими ж руйнуваннями”, – зазначила Зузана Чапутова.

Також вона висловила свої сподівання на те, що коли Україна переможе, вона знову розквітне. Як розквітли сьогодні квіти між зруйнованими будинками у Бородянці та Ірпені.

Зузана Чапутова згадала про зворушливе звернення мешканця розбомбленого міста Ірпінь, який сказав: “Ви – наші очі в Європі, ви бачите, що тут сталося. Дякую, що прийшли”.