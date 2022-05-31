Про це Зузана Чапутова повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Очільниця Словаччини на власні очі змогла побачити наслідки руйнувань та мародерства російських окупантів.
“За сотні кілометрів на схід і південь тисячі інших мирних жителів України – жінок, чоловіків, дітей зіштовхуються з такими ж руйнуваннями”, – зазначила Зузана Чапутова.
Також вона висловила свої сподівання на те, що коли Україна переможе, вона знову розквітне. Як розквітли сьогодні квіти між зруйнованими будинками у Бородянці та Ірпені.
Зузана Чапутова згадала про зворушливе звернення мешканця розбомбленого міста Ірпінь, який сказав: “Ви – наші очі в Європі, ви бачите, що тут сталося. Дякую, що прийшли”.
- Нагадаємо, що Словаччина передасть Україні вісім гармат-гаубиць Zuzana 2. Українські воїни вже навчаються користуватися зброєю.
- У Київській області міста Буча, Ірпінь, Гостомель та селище Бородянка були в окупації від початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Остання знаходиться поодаль Києва та сильно постраждала через бойові дії. Наразі селище поступово повертається до життя.
- В Україні запустили онлайн-проєкт, де зібрали наслідки російського нападу на Київську область. У віртуальному музеї зображено кадри з шести міст, які постраждали внаслідок війни.