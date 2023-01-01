Президентка Тайваню пропонує Китаю допомогти впоратись зі сплеском COVID-19

1 січня президентка Тайваню Цай Ін Вень запропонувала надати Китаю "необхідну допомогу", аби впоратися зі сплеском COVID-19. Водночас вона заявила, що китайські військові дії поблизу острова не принесли користі миру і стабільності.

Про це інформує Reuters.

Раптово змінивши політику, минулого місяця Китай почав скасовувати найсуворіший у світі пандемічний режим карантину та масштабних тестувань, що означає, що COVID-19 поширюється в основному безконтрольно та, ймовірно, заражає мільйони осіб щодня, вважають деякі міжнародні експерти з охорони здоров’я.

У своєму традиційному новорічному посланні Цай сказала, що всі бачили зростання випадків захворювання в Китаї, який вважає Тайвань своєю територією і посилив військовий тиск, аби висунути претензії.

Поки є потреба, виходячи з позиції гуманітарної допомоги, ми готові надати необхідну допомогу, щоб допомогти більшій кількості людей вийти з пандемії та провести здоровий і безпечний новий рік”, – зазначила президентка Тайваню.

Тайвань та Китай неодноразово сперечалися щодо своїх відповідних заходів відносно контролю за поширенням COVID.

Китай критикував Тайвань за неефективне управління пандемією після стрімкого зростання минулого року, тоді як Тайвань звинуватив Китай у недостатній прозорості та спробі втручатися в постачання вакцини на Тайвань, що Пекін, своєю чергою, заперечує.

Цай повторила заклик до діалогу з Китаєм, заявивши, що війна не є варіантом розв’язання проблем.

Своєю чергою, 31 грудня президент Китаю Сі Цзіньпін у своїй новорічній промові лише коротко згадав про Тайвань, сказавши, що люди з обох боків Тайванської протоки “є членами однієї сім’ї”, натомість не зазначив про прагнення повернути острів під контроль КНР.

Цай, відповідаючи на запитання журналістів, наголосила, що помітила “м’якші” зауваження Сі.

Зауважимо, після того, як Китай скасував політику нульового обмеження COVID-19, викликавши відтак масову хвилю зараження, Пекін зіштовхнувся з величезною проблемою: необхідно лікувати безпрецедентну кількість хворих і звести до мінімуму смертність, повернувши довіру громадськості, яку підірвали попередні політики.

22 листопада міністр оборони Китаю Вей Фенхе наголосив своєму американському колезі Ллойду Остіну, що Тайвань знаходиться в центрі основних інтересів Китаю і є “червоною лінією”, яку не можна перетинати.

10 серпня КНР завершила військові навчання навколо Тайваню. Утім, Китай оголосив, що має намір проводити біля острова регулярне патрулювання.

Проте вже 15 серпня китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.