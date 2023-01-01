Президентка Тайваню пропонує Китаю допомогти впоратись зі сплеском COVID-19

Про це інформує Reuters.
Раптово змінивши політику, минулого місяця Китай почав скасовувати найсуворіший у світі пандемічний режим карантину та масштабних тестувань, що означає, що COVID-19 поширюється в основному безконтрольно та, ймовірно, заражає мільйони осіб щодня, вважають деякі міжнародні експерти з охорони здоров’я.
У своєму традиційному новорічному посланні Цай сказала, що всі бачили зростання випадків захворювання в Китаї, який вважає Тайвань своєю територією і посилив військовий тиск, аби висунути претензії.
Поки є потреба, виходячи з позиції гуманітарної допомоги, ми готові надати необхідну допомогу, щоб допомогти більшій кількості людей вийти з пандемії та провести здоровий і безпечний новий рік”, – зазначила президентка Тайваню.
Тайвань та Китай неодноразово сперечалися щодо своїх відповідних заходів відносно контролю за поширенням COVID.
Китай критикував Тайвань за неефективне управління пандемією після стрімкого зростання минулого року, тоді як Тайвань звинуватив Китай у недостатній прозорості та спробі втручатися в постачання вакцини на Тайвань, що Пекін, своєю чергою, заперечує.
Цай повторила заклик до діалогу з Китаєм, заявивши, що війна не є варіантом розв’язання проблем.
Своєю чергою, 31 грудня президент Китаю Сі Цзіньпін у своїй новорічній промові лише коротко згадав про Тайвань, сказавши, що люди з обох боків Тайванської протоки “є членами однієї сім’ї”, натомість не зазначив про прагнення повернути острів під контроль КНР.
Цай, відповідаючи на запитання журналістів, наголосила, що помітила “м’якші” зауваження Сі.
Зауважимо, після того, як Китай скасував політику нульового обмеження COVID-19, викликавши відтак масову хвилю зараження, Пекін зіштовхнувся з величезною проблемою: необхідно лікувати безпрецедентну кількість хворих і звести до мінімуму смертність, повернувши довіру громадськості, яку підірвали попередні політики.
22 листопада міністр оборони Китаю Вей Фенхе наголосив своєму американському колезі Ллойду Остіну, що Тайвань знаходиться в центрі основних інтересів Китаю і є “червоною лінією”, яку не можна перетинати.
10 серпня КНР завершила військові навчання навколо Тайваню. Утім, Китай оголосив, що має намір проводити біля острова регулярне патрулювання.
Проте вже 15 серпня китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.
Своєю чергою, міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай проводив навчання, щоб підготувати вторгнення. Він вважає, що для цього КНР відпрацьовував повітряні та морські навчання навколо острова.
28 серпня у міністерстві оборони Тайваню заявили, що виявили 23 китайські літаки та вісім китайських кораблів, котрі маневрували навколо Тайваню в неділю, оскільки Пекін продовжує військову діяльність поблизу острова.
Зокрема, йшлося про сім китайських літаків, які перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка є умовною межею між двома сторонами.
Китай ніколи не виключав застосування сили, щоб поставити Тайвань під свій контроль.
Вже 1 вересня військові Тайваню вперше збили безпілотник, який у четвер увійшов у повітряний простір поблизу острова біля китайського узбережжя, після того, як уряд пообіцяв вжити жорстких заходів для боротьби зі збільшенням таких провокацій. Раніше Тайвань здійснив попереджувальні постріли по безпілотнику, незабаром після того, як президентка Цай Ін Вень наказала військовим вжити “рішучих контрзаходів” проти, як вона назвала, китайських провокацій. Тоді дрон повернувся до Китаю після попередження. Це був перший випадок, коли попереджувальні постріли було зроблено в такому інциденті.
Тож згодом стало відомо, що Тайвань розширить обов’язкову військову службу для чоловіків, колись політично неприйнятний крок, який став обов’язковим на тлі зростання стурбованості щодо нападу Китаю та загострення конкуренції між Вашингтоном і Пекіном.
- Тайвань відкинув модель “одна країна — дві системи”, яку пропонує Пекін як основу для мирного возз’єднання.
- Напередодні саміту G20 на Балі вперше особисто зустрілися президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Особиста розмова тривала понад три години, лідери намагались зменшити високу напруженість і краще зрозуміти пріоритети одне одного на найближчі роки. Зокрема сторони погодились, що необхідно спільно протидіяти застосуванню чи загрозі застосування ядерної зброї в Україні.
- Нових генералів президента Китаю Сі Цзіньпіна, можливо, обрано через їхню політичну лояльність до нього, однак ці зв’язки можуть служити й плану вторгнення на Тайвань.
- Китайська провінція Чжецзян, велика промислова провінція поблизу Шанхаю, бореться з приблизно мільйоном нових щоденних інфекцій COVID-19.
- Через спалах COVID-19 у Китаї у виробництві iPhone можливі перебої. Нині бізнес компанії Apple знаходиться під загрозою.
- Національна комісія охорони здоров’я Китаю (NHC) припинила публікацію щоденної статистики заражень і смертей унаслідок COVID-19 через сумніви щодо їх достовірності. Це відбулося на тлі того, як протягом останніх кількох тижнів після пом’якшення жорстких карантинних обмежень вибухнула кількість інфікування.