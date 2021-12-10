Зазначається, що нова голова комісії обіймала низку посад в уряді Франції. У 2005 році була нагороджена орденом “За заслуги”, а вже у 2009 році отримала найвищу державну нагороду Франції – орден Почесного легіону.

Вона змінила на посаді Джанні Буккікіо, який очолював Венеційську комісію з 2009 року. Сам Буккікіо продовжить працювати спеціальним представником організації.

Довідка. Венеційська комісія — дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки щодо відповідності проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям. Офіційна назва — Європейська комісія за демократію через право.