12 лютого колишнього міністра закордонних справ Нікоса Христодулідіса обрано восьмим президентом Кіпру. Він випередив дипломата Андреаса Маврояніса в перегонах з високими ставками та напруженою боротьбою.

Про це повідомляє The Guardian.

49-річний Христодулідіс набрав 51,92% голосів проти 48,09% його опонента, якого підтримувала ліва партія АКЕЛ. Лише 15 041 бюлетень розділив переможеного від переможця.

Христодулідіс, який балотувався як незалежний кандидат, був підтриманий групами, що займають відверто ворожу позицію щодо переговорів про об’єднання середземноморського острова.

Для багатьох його перемога розвіяла надії на те, що в найближчому майбутньому буде знайдено рішення багаторічної суперечки, через яку Кіпр, острівна держава гостро розділилася.

Так, новообраний президент вирішуватиме, як вийти з глухого кута в переговорах про возз’єднання етнічно розколотого острова, а також як боротися з нелегальною міграцією та працюватиме над відновленням іміджу країни, заплямованого корупційними скандалами.

Кіпр був етнічно розділений на греків і турків-кіпріотів, які проживали по обидва боки лінії припинення вогню, яка патрулювалася ООН, після турецького вторгнення в 1974 році. Анкара відправила війська після державного перевороту в Афінах, спрямованого на об’єднання острова з Грецією.

Аналітики зауважили, що хоча Маврояніс, безсумнівно, зайняв би більш примирливу позицію, Христодулідіс також показав, що хоче відновити переговори. Під час кампанії він припустив, що Кіпр міг би підтримати бажання Туреччини оновити свій Митний союз з ЄС, а також лібералізувати візовий режим для громадян Туреччини, які в’їжджають до блоку, в обмін на згоду Анкари відкрити порт для суден під прапором Кіпру.

Президент Республіки Кіпр обирається на п’ять років. Нинішній глава держави Нікос Анастасіадіс обіймав посаду з 2013 року, згідно з законодавством, главу держави не можуть переобрати на третій термін.