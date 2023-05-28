28 травня за підсумками опрацювання понад 99% бюлетенів президентом Туреччини обрали Реджепа Таїпа Ердогана. Глава України Володимир Зеленський вже привітав очільника Туреччини з перемогою.

Джерело: Anadolu

За даними ЦВК, у другому турі президентських виборів країни переміг чинний глава Туреччини Таїп Ердоган із понад 52% голосів. Його опонент Кемаль Киличдароглу отримав майже 48% голосів.

Голова Вищої виборчої ради (ЦВК) Туреччини Ахмет Єнер заявив, що Ердоган отримав 52,14% виборчих голосів та оголосив його переобраним президентом країни.

Президент України Володимир Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах, висловивши сподівання надалі розвивати співробітництво задля безпеки та стабільності Європи та подальшого зміцнення нашого стратегічного партнерства на благо наших країн.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı @RTErdogan kutluyorum.

Avrupa’nın güvenliği ve istikrarı için işbirliğimizin geliştirilmesini ve ülkelerimizin yararına stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini umuyoruz. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2023

Ердоган, який був на чолі Туреччини протягом 20 років, трохи не дотягнув до перемоги в першому турі виборів 14 травня. Це був перший раз, коли він не зміг виграти вибори одразу.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Twitter привітав Ердогана з “беззаперечною перемогою на виборах”, а правитель Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані побажав успіху президенту Туреччини. Інші вітання посипалися з Азербайджану, Пакистану, Лівії, Алжиру, Сербії та Узбекистану.

Понад 60 мільйонів турків проголосували на майже 192 000 виборчих дільниць, зокрема понад 6 мільйонів, які вперше проголосували 14 травня. 3,4 мільйона виборців за кордоном проголосували з 20 по 24 травня.

Виборчі дільниці в Туреччині відкрилися в неділю о 8 ранку і закрилися о 17:00. У день виборів заборонено продаж алкоголю.

Явка на виборах у Туреччині загалом висока, понад 80%.

Ердоган був впевнений у своїй перемозі в першому турі, проте не заперечував проведення другого туру у разі необхідності.

Натомість його опонент, кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу зауважив, що впевнений у перемозі у другому турі.

Другий тур передбачали майже всі соціологічні опитування, проте багато хто віддавав перше місце у перегонах Киличдароглу, а не Ердогану.

69-річний Ердоган керував Туреччиною як прем’єр-міністр або президент протягом двох десятиліть. Напередодні виборів опитування показали, що все більш авторитарний лідер мало відставав від свого опонента.

На міжнародному рівні ці вибори розглядалися як випробування здатності об’єднаної опозиції витіснити лідера, який зосередив у своїх руках майже всю державну владу та намагався отримати більший вплив на світовій арені, зазначають у виданні.

Нагадаємо, що Ердоган разом з ООН допоміг укласти угоду з Україною та РФ, яка дозволила транспортувати українське зерно до решти світу з чорноморських портів, попри війну. Угода має закінчитися через кілька днів, і Туреччина минулого тижня провела переговори, аби зберегти її.

Водночас критики стверджують, що суворий стиль президента є причиною болісної кризи вартості життя. Згідно з офіційними статистичними даними, інфляція становила близько 44%, порівняно з максимумом у 86%. Ціна на овочі стала агітаційною темою для опозиції, котра використовувала як символ цибулю.

У квітні 2017 року, після внесення змін до конституції, в Туреччині було запроваджено президентську систему правління, пост прем’єр-міністра було усунено. З того часу Ердоган є президентом, який очолює уряд. Перед виборами 2018 року він сформував альянс, щоб зміцнити свою владу. Крім ісламсько-консервативної ПСР, до нього входять ультранаціоналістичні “Партія націоналістичного руху” та “Партія великої єдності”.

Уряд Ердогана також зіштовхнувся з критикою за нібито запізнілу та повільну реакцію на землетрус магнітудою 7,8, який спустошив 11 південних провінцій. Вважається, що невиконання будівельних норм забудовниками збільшило жертви та нещастя.

Намагаючись отримати підтримку, він підвищив зарплати та пенсії та субсидував рахунки за електроенергію та газ, водночас демонструючи оборонні та інфраструктурні проєкти Туреччини.

Лідер Туреччини, який найдовше керував країною, перетворив члена НАТО і другу за величиною країну в Європі на глобального гравця, модернізував її за допомогою мегапроєктів, таких як нові мости, лікарні та аеропорти, і побудував новітню військову промисловість. Проте, його нестабільна економічна політика низьких процентних ставок, що спричинила спіралеподібну кризу вартості життя та інфляцію, залишила його жертвою гніву виборців. Повільна реакція уряду на руйнівний землетрус на південному сході Туреччини, внаслідок якого загинули 50 000 осіб, ще більше обурила виборців.

Ердоган, потужний оратор і майстерний учасник кампанії, зробив усі кроки на шляху кампанії. Він викликав шалену лояльність з боку турків, які колись почувалися безправними у світській Туреччині, а його політична кар’єра пережила спробу державного перевороту в 2016 році та численні корупційні скандали.