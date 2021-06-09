Станом на початок червня у президентському рейтингу продовжують лідирувати нинішній глава держави Володимир Зеленський та п’ятий президент України Петро Порошенко. Розрив між ними складає близько 11%.

Про це свідчать дані дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося з 28 травня по 3 червня 2021 року.

Так, якби вибори президента в Україні відбувалися наступної неділі, за Володимира Зеленського проголосували б 28,1% опитаних (серед тих, хто піде голосувати й визначився з вибором).

На другому місці – п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко, за якого проголосували б 16,7% респондентів.

Відтак, відрив між вказаними кандидатами зараз складає 11,4%.

Як відомо, в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів.

На третьому місці – лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко з 12,2% підтримки.

Далі з приблизно однаковою підтримкою йдуть Ігор Смешко (9,6%) та один із лідерів “ОПЗЖ” Юрій Бойко (9,2%).

Опитування проводилося 28 травня – 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.

Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.