Про це свідчать дані дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося з 28 травня по 3 червня 2021 року.
Так, якби вибори президента в Україні відбувалися наступної неділі, за Володимира Зеленського проголосували б 28,1% опитаних (серед тих, хто піде голосувати й визначився з вибором).
На другому місці – п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко, за якого проголосували б 16,7% респондентів.
Відтак, відрив між вказаними кандидатами зараз складає 11,4%.
Як відомо, в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів.
На третьому місці – лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко з 12,2% підтримки.
Далі з приблизно однаковою підтримкою йдуть Ігор Смешко (9,6%) та один із лідерів “ОПЗЖ” Юрій Бойко (9,2%).
Опитування проводилося 28 травня – 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.
Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.
- Згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 27 травня – 1 червня 2021 року, кючовими причинами економічної кризи в Україні громадяни вважають високий рівень корупції, а також некомпетентність нинішньої влади.
- Згідно із цим же опитуванням, близько 55% українців не підтримують переобрання нинішнього президента України Володимира Зеленського на другий термін.
- У Комітеті виборців України (КВУ) проаналізували виконання “стадіонних обіцянок” Володимира Зеленського, які він назвав під час дебатів на НСК “Олімпійський” 19 квітня 2019 року. Так, більшість обіцянок Зеленського не було виконано.
- В “Слузі народу” заявляли, що політсила проситиме Володимира Зеленського балотуватися на другий термін. В Офісі президента при цьому повідомили, що питання про балотування Зеленського “взагалі не вирішене”.
- 42% українців назвали президента України Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.