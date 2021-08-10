Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року.

Так, наразі в президентському рейтингу продовжують лідирувати діючий глава держави Володимир Зеленський та п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, за Володимира Зеленського проголосували б 28,8% респондентів (серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Станом на середину червня цього року таких було 32,4%. Відтак, рейтинг чинного глави держави знизився на 3,6%.

Водночас за Петра Порошенка зараз готові проголосувати 15,9% опитаних (у червні було 17,2%).

Як відомо, в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів.

За одного з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Юрія Бойка проголосували б 14,6% опитаних, за лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко ˗ 10,9%.

За Ігоря Смешка готові віддати голоси 5,9% респондентів, за Олега Ляшка ˗ 2,8%, за Володимира Гройсмана ˗ відповідно 2,7%, за Дмитра Разумкова ˗ 2,3%, за Анатолія Гриценка ˗ відповідно 1,7%, за Віталія Кличка ˗ 0,9%.

Володимир Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Петром Порошенком отримав би 60,7% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Петро Порошенко ˗ відповідно 39,3%.

Як відомо, в другому турі президентських виборів 2019 року Петро Порошенко отримав 24,45% голосів виборців, а Володимир Зеленський – 73,22% голосів. Відтак, розрив між ними становив 48,77%. Зараз розрив становить 21,4% (тобто скоротився більш ніж удвічі).

Опитування проводилося методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.